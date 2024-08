3 looks com estampa de oncinha para o inverno brasileiro

A estampa de oncinha é a obsessão da moda feminina. Apesar de atemporal, ela conquistou novas adeptas a partir de estéticas que viralizaram, como a mob wife – inspirada nas esposas de mafiosos italianos. Seja através de calças ou casacos, a estampa da onça-pintada é uma ótima escolha para os dias frios do inverno brasileiro.

Tendência dos últimos tempos, a estética Mob Wife é uma resposta ao visual básico e clean que permaneceu unânime em 2023. Casacos de pelos, altos contrastes e óculos de sol são alguns dos elementos da estética que se inspira no visual das esposas de mafiosos italianos.

Para atualizar seu guarda-roupa e entrar nessa moda, adicione um sobretudo de pele falsa com estampa de oncinha, uma blusa de gola alta, um óculos marrom, uma meia-calça preta e uma sapatilha boneca.

Look com oncinha para arrasar no dia a dia

Se você prefere vestir looks menos extravagantes, uma opção é apostar nas peças brancas. Além delas, o cinto de couro junto de um sapato mocassim num modelo mais clássico é uma maneira de alcançar um conjunto mais básico e, ao mesmo tempo, estiloso.

Calça de oncinha em look criativo

Parte da explicação para a oncinha estar em alta, o combo roupa vermelha e animal print é a busca de quem está familiarizado com as combinações mais criativas e deseja adicionar uma estampa atemporal no closet para usar durante toda a vida.

