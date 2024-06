Moda parisiense: inspirações e dicas para aderir ao look europeu

O street style parisiense está de volta e cada vez mais procurado, tendo entrado nas tendências do Pinterest nas últimas semanas. O retorno do estilo europeu, que seleciona referências clássicas e românticas, promete ser ainda mais procurado com o lançamento de Emily em Paris, seriado da Netflix, no mês de agosto, além de ser a pedida perfeita para o inverno. Romântica, elegante e democrática, a moda parisiense pode ser para você! A consultora de imagem Ana Vaz dá dicas. Confira:

Moda parisiense: inspirações na estética francesa

Casacos e sobreposição

“O estilo parisiense traz uma ideia de moda atemporal, já ronda o nosso imaginário, com peças que são entendidas como clássicos, então tem muitas inspirações na alfaiataria, clássicos esportivos e cortes retos. É um estilo que não busca atrair a atenção por cores ou modelagens extravagantes”, explica a consultora de imagem sobre os moldes a seguir diante da moda parisiense.

Aposte em casacos com cortes retos e simples, mas com acabamentos que deem ao corpo uma figura elegante, priorizando compor o look através da técnica da sobreposição. Caso queira definir a silhueta por baixo do blazer, utilize um top ou blusa colada ao corpo em tonalidades neutras, como o branco.

Uma boa mistura, por exemplo, é o uso de um shorts de alfaiataria preto que, em dias frios, pode ser pareado com uma meia-calça preta ou branca.

Já nos sapatos, os mocassins são uma pedida elegante para construir o look. Para complementar o visual, utilize acessórios como colares dourados e, para compor o street style, um óculos escuro maximalista.

Look europeu com tênis

Ana aponta ainda que a moda parisiense vai muito além da imagem construída no nosso imaginário, com jovens de boinas vermelhas e saias mini, tendo apostado muito no street style. A consultora recomenda pensar para além da Belle Époque e apostar na moda urbana, que facilita a vida na cidade.

Para atingir um efeito urbano que ainda mantenha a elegância da moda parisiense, aposte no uso de roupas oversized dentro da paleta de cores neutras, como o creme, podendo dar mais elegância à composição através de peças monocromáticas.

Diferente da concepção imaginária, o jeans ou, também, pantalonas em tecidos de linho, podem ser a alternativa ideal para a moda com raízes europeias. O uso de tênis com estéticas minimalistas e complementares à tonalidade escolhida para o look vai fechar com chave de ouro.

Quiet luxury e alfaiataria

“Esse estilo tem uma conexão com a ideia do quiet luxury, que a gente tem visto em destaque nas últimas estações. Isso quer dizer: vestir peças que são mais discretas e quietas, mas que podem ser aproveitadas com maior facilidade”, explica a consultora de estilo Ana Vaz.

Se quiser montar uma composição quiet luxury, as calças e pantalonas de alfaiataria com uma abertura larga nos pés trazem elegância e conforto para o dia a dia. Estas também podem ser pareadas com um blazer curto de alfaiataria ou, também, tecidos felpudos para o inverno, na mesma cor.

A consultora de estilo ainda traz uma dica de ouro: aposte em peças com botões clássicos ou maximalistas, pois eles podem incrementar o look. Finalize com um par de acessórios.

Se você gosta do estilo com referências ao quiet luxury, siga o link para conferir maiores inspirações e saber tudo por trás da tendência.

Pondere bem as cores

“A moda parisiense costuma ter uma base mais neutra. Podemos pensar desde claros até os escuros, mas também podemos utilizar neutros coloridos, como o verde oliva ou os terrosos. Mas, também, é interessante pensar nas cores como o vermelho, que apesar de dar presença, é clássico e elegante quando usado com cores como o preto, branco e o caramelo”, recomenda.

Nesta inspiração, a blusa leve verde se destaca de maneira romântica com a saia longa de cetim – um dos tecidos prediletos quando se trata de elegância e atenção aos materiais escolhidos, trazendo uma sensação de leveza.

Trench coat será seu melhor amigo

A consultora de estilo aponta os trench coats ou, também, casacos longos com cortes retos, como um dos melhores itens para adaptar a moda parisiense ao inverno, dando um ar de elegância em apenas uma sobreposição – além de, claro, nos deixar quentinhas!

Quando utilizamos a peça, é importante lembrar que ela será o item de destaque no look – assim, vale investir em tecidos de qualidade ou, inclusive, casacos coloridos para se destacar – sendo necessário complementar com peças neutras, simples e clássicas.

Aposte em um suéter de lã cinza, com shorts de alfaiataria clássico com botas de cano alto.

“Para quem não tem muito interesse na extravagância, no diferentão ou, também, quer ter um guarda-roupa mais discreto, esse estilo parisiense é uma boa opção”, complementa a profissional.

Estilo coquette em Paris

A moda parisiense também recebe diversas inspirações românticas que remetem ao período vitoriano na França, como o estilo coquette, sendo uma aposta feminina e delicada.

Vestidos ou blusas com mangas bufantes são uma boa pedida para incorporar o romance, dando extravagância à composição sem pesar com elementos maximalistas. Por fim, complemente com uma sapatilha bailarina e acessórios, como colares e laços.

Caso você busque se adentrar no estilo coquette, siga o link para entender tudo por trás do estilo!

Aposte em chapéus

“Para o inverno, é interessante pensar no uso de boinas e chapéus, algo mais próximo da silhueta natural”, explica Ana. P.S: Há moda parisiense para além das boinas – apesar delas serem elegantes, românticas e um exemplo claro do estilo.

Aposte em trazer os chapéus para dar um charme em composições neutras, com calças jeans e casacos que ultrapassem a altura do joelho.

“Vale também pensar que esse vestuário pode trazer inserções de personalidade e de arte. A moda parisiense tem uma conexão grande com o artesanal, como o bordado ou o feito à mão – isso é clássico, por exemplo, na Chanel, que é referência na moda francesa – além do uso de cor contido”, finaliza Ana Vaz. Agora, é só se inspirar na essência parisiense!