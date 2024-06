3 looks com saia de alfaiataria para ser sofisticada sempre

A saia de alfaiatariaé indispensável para quem ama elementos clássicos. Com recortes retos, alta versatilidade e tecidos de boa qualidade, ela é parte das tendências CLTcore e office siren, que apostam no look do escritório para as mais variadas ocasiões. Abaixo, mostramos porque a peça é uma opção para o seu dia a dia.

Saia de alfaiataria por cima da calça para visual moderno

Se você nunca cogitou usar a saia de alfaiataria por cima da calça por medo de exagerar na composição, é hora de repensar essa escolha.

O truque de styling está famoso na gringa por permitir desde visuais elegantes até os mais criativos. E por que não reunir as duas características?

Basta uma blusa de seda, as duas partes de baixo, uma bolsa preta e uma sapatilha boneca para mostrar a sofisticação e a criatividade da sua produção

Blazer com saia de alfaiataria

Blazer e saia de alfaiataria são elementos curingas no guarda-roupa feminino. Graças à versatilidade e atemporalidade das peças, quem procura um visual para o trabalho ou eventos mais sérios encontra nelas uma possibilidade.

Ao acrescentar a blusa de gola alta e o sapato pontudo, o resultado fica ainda mais interessante para ambientes que exijam mais seriedade nas vestes.

Saia de alfaiataria cinza com trench coat

Para dias mais frios, a saia de alfaiataria longa com o trench coat é uma forma de entrar para as tendências que apostam nos looks de escritório.

A cartela de cores composta por branco, preto e cinza torna a produção ainda mais próxima desse tipo de composição.