Como substituir o blazer no armário de trabalho

O blazer é uma peça clássica quando pensamos em looks corporativos, mas sabemos que, conforme o tempo esquenta, é mais difícil de usá-la. “Quando falamos em looks corporativos com uma terceira peça, é difícil substituir o blazer, mas existem soluções”, inicia a stylist Fabiana Leite, que reuniu diversas dicas para te ajudar nessa missão possível.

Abuse de camisas

Uma ótima alternativa são as camisas que você já tem no armário! Elas podem ser usadas em dias mais quentes, em que você não precisa de uma terceira peça para compor o look. “Invista em camisas de linho ou seda, que são mais respiráveis, perfeitas para dias quentes e que não vão te deixar morrendo de calor no transito entre lugares com e sem ar condicionado”, pontua a stylist. “A camisa de seda pode até vir com uma manga mais curta, já que o tecido é mais sofisticado.”

Colete como peça da vez

O colete retornou na temporada passada, mas segue com força total. “Ele é uma ótima pedida para os escritórios e momentos que o office não pede braços cobertos”, comenta Fabiana. “E dá para brincar com o styling de uma forma mais despojada, às vezes combinar um terno azul marinho com um colete um pouco mais claro ou um colete risca de giz. O jogo de texturas também traz informação pro look e é uma boa opção.”

Kimono

O kimono é outra boa opção para substituir o blazer no trabalho, principalmente em materiais nobres, como seda e linho.

Versões curtas, também disponíveis em conjuntos leves, também são ótimas pedidas – substituindo o terninho tradicional por algo mais confortável.

Terninhos de verão

Sim, sabemos que é difícil substituir o blazer, mas, se não for uma opção deixar a terceira peça de lado, aposte em conjuntos pensados para o verão. “É hora de apostar no linho e tons claros, que são aliados nos dias quentes.”

Jogo de peças

Outra boa ideia é combinar peças mais frescas para montar o office look: “Saias e bermudas são grandes amigas, principalmente se o uso do blazer é algo essencial. Mostrar mais as pernas, no lugar dos braços, por exemplo.”

