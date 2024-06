8 looks com tênis branco para você arrasar

O tênis branco é atemporal e versátil, de forma que pode funcionar bem em diferentes situações. Quem não dispensa o conforto consegue, sim, adaptar a peça para eventos mais formais em vez de um salto ou calçados mais “duros”.

E quem quer praticidade na hora de se arrumar também pode recorrer a essa opção em passeios descolados ou até para ir ao trabalho, quando não é exigida muita formalidade por lá.

Quer saber como? Confira dicas para explorar o tênis branco em ocasiões diferentes.

Tênis branco com look esportivo

Para uma manhã ensolarada no parque, o tênis branco é uma opção super coringa, que pode funcionar tanto com roupas esportivas quanto com um look mais arrumadinho.

No exemplo acima, a Barbara Palvin consegue misturar ambas as possibilidades de uma vez só. Vale apostar em looks monocromáticos e peças mais leves, que permitam que você se movimente bem e esteja pronta caso se anime e queira praticar algum esporte no local.

Tênis branco com vestido curto e blazer

“Transparência aliadas a elementos ‘diurnos’ como o tênis branco com recortes em camurça, dão aquela desglamorizada que traz o toque inusitado a essa produção pra sair à noite com as amigas”, explica Amanda Souza, consultora de imagem e docente da Butique de Cursos.

Como no look acima, mesmo com o terninho e tons mais escuros, que poderiam dar muita seriedade em outro contexto, o tênis quebra a expectativa e permite que você se enquadre em ambientes informais – tudo isso sem ficar no óbvio.

Tênis branco com alfaiataria

Camisa branca e calça de linho é uma combinação clássica que funciona muito bem, segundo a especialista. O tênis branco fica quase imperceptível, garantindo o conforto, mas mantendo a formalidade.

Tênis branco com vestido midi

Vestido longo ou midi, boné e a bolsa como ponto de cor tornam essa produção perfeita para o almoço em família – e ainda se encaixa para uma ida a um barzinho com as amigas depois do encontro familiar.

“Isso acontece porque looks confortáveis na pegada street fashion funcionam bem para diversos eventos”, diz Amanda.

Vestido tubinho com tênis branco

Aquela pessoa especial te chamou para um date no meio do dia e você não tem noção do que usar? Calma que a gente te ajuda!

Se você quiser um look mais romântico, que tal investir em um vestido estampado? Assim, você traz uma delicadeza ao visual, mas mantém o ar mais despojado por causa do tênis.

Tênis branco com saia jeans

Agora se você quer mais atitude, uma alternativa é investir em uma saia jeans. Esse é um clássico que não sai de moda, tem personalidade e combina super bem com um tênis claro que dê contraste à vestimenta.

Macacão com tênis branco

Conforto é a palavra-chave aqui. Vestir algo que não te aperte ou em um tecido mais molinho pode fazer toda a diferença na sua experiência para passeios mais longos, como uma visita ao museu.

Tricô, jeans e tênis branco

Se for um dia mais frio, jeans e tricô também funcionam bem, porque é um look comfy, mas que vai te deixar linda nas fotos. A combinação do lilás e do azul, por exemplo, além de um ar romântico, também traz uma pitada criativa.

