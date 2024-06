5 looks elegantes com bota montaria

A bota montaria está entre as opções mais clássicas quando o assunto é calçado de inverno – e, claro, também entre as mais elegantes! Para se inspirar e usar muito a sua nesta temporada, separamos 5 looks impecáveis e fáceis de copiar.

Looks elegantes com bota montaria

Bota montaria com alfaiataria

Não são apenas as peças sequinhas que funcionam com a bota montaria! Para dar um toque moderno, vale apostar na combinação com calça de alfaiataria, que pode ser colocada dentro do cano alto. Por todo o look ser escuro, a sensação é de silhueta alongada.

Bota montaria com vestido midi

Apesar de os modelos curtos serem os grandes favoritos para parear com a bota montaria, ela também fica elegante com o vestido midi – sobretudo com modelagens mais justas. Tecidos mais fluidos ajudam a trazer mais leveza para a produção.

Bota montaria com calça legging

Seu estilo é mais básico? A bota montaria vai bem com a clássica calça legging preta, em looks confortáveis e versáteis para ir do escritório ao jantar com as amigas. Mais uma vez, o preto total cria a sensação de silhueta alongada.

Bota montaria com chemise

Para quem quer vestir preto e branco com a certeza de que o cano mais alto não achatará visualmente o corpo, os vestidos curtos são a grande solução. O modelo chemise, que lembra a camisa clássica de alfaiataria, é a grande pedida se a ideia é ter um look elegante e versátil.

Bota montaria com conjunto de tricô

Quer usar a mini saia, mas ainda assim ficar quentinha? Dá para investir nos conjuntos de tricô, como no look acima, ou com tecidos como veludo ou moletom.

E então, inspirada para se jogar na bota que é queridinha do inverno?

