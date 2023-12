Receita de Cajá-Manga, sobremesa do chef Rodrigo Oliveira

Modo de preparo

Prepare o purê de manga: Descasque a manga e retire a polpa, raspando todo o excesso do caroço. Processe no liquidificador e peneire. Reserve.



Prepare o sorbet de cajá: Misture todos os ingredientes em uma panela e aquecer até quase levantar fervura para dissolver o açúcar. Leve ao congelador por pelo menos 4 horas. Retirar do congelador por 15 minutos e processe no processador de alimentos, aos poucos, até ficar cremoso. Reserve.



Prepare o coco crocante: Retire a casca do coco e com um descascador de legumes, em formato de “fitas” de coco. Misture os ingredientes e levar ao fogo médio, mexendo sempre, até começar a dourar levemente o coco. Leve ao forno pré-aquecido a 120° sobre um tapete de silicone para terminar de secar. Mexer a cada 10 minutos durante 1 hora. Reserve.

Finalize: Em uma cumbuca, sirva o purê de manga com uma quenelle (ou bola) do sorbet, finalize com o coco crocante.

*Receita do chef Rodrigo Oliveira, do Mocotó