Receita de nhoque com molho de tomate e manjericão, por Adriana Salay

Modo de preparo

Prepare o nhoque: Lave bem as batatas e cozinhe com casca em uma panela com água e sal em fogo alto por cerca de 20 minutos, até ficarem macias. Escorra bem a água e deixe a batata esfriar um pouco. Descasque, passe-as por um espremedor e vá armazenando em uma tigela grande. Quando terminar, acrescente 2 colheres (chá) de sal e 1/4 de xícara (chá) da farinha de trigo. A partir daqui, trabalhe com as mãos para misturar a massa. Junte as gemas e misture bem até a massa ficar homogênea. Aos poucos, adicione o restante da farinha até dar o ponto de fazer umas cobrinhas que serão cortadas. Para verificar se chegou no ponto ideal, lave as mãos e faça uma bolinha. Se não grudar na mão, a massa está pronta. Para o nhoque ficar leve, quanto menos farinha de trigo, melhor (mas vai depender da batata).

Modele o nhoque: Encha uma panela grande com água e leve ao fogo alto. Unte duas assadeiras grandes (ou refratários) com azeite. Assim que a água ferver, acrescente 1 colher (sopa) de sal. Enquanto a água ferve, polvilhe a bancada com farinha. Para modelar os nhoques, com uma porção de massa, faça um rolinho de cerca de 1 cm de diâmetro para que pareça uma minhoca grande. Corte em nhoques de cerca de 2 cm cada. Deixe sempre um lugar onde tenha farinha. Um pouco de farinha será incorporado à massa nesse processo. Repita o procedimento com o restante da massa.

Cozinhe o nhoque: Mergulhe uma escumadeira preenchida de nhoques na água fervente e deixe cozinhar até subirem à superfície. Cuidado para não colocar muitos, senão eles grudam. Retire os nhoques com a escumadeira, escorrendo bem a água, e transfira para a assadeira untada com óleo. Repita o processo até cozinhar todos os nhoques.

Finalize: Para servir, use seu molho de tomate de preferência. Acrescente queijo ralado e uma folhinha de manjericão.

*Receita da historiadora Adriana Salay