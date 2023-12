Receita de Dadinhos de Tapioca Vegano, de Rodrigo Oliveira do Mocotó

Modo de preparo

Prepare os cereais: Misture todos os ingredientes com 3 xícaras de água, coloque em um pote limpo e mantenha em temperatura ambiente por pelo menos 7 dias. Abra o pote todos os dias para liberar os gases. Reserve. Prepare o leite: Processe a macadâmia com 2 xícaras de água no liquidificador. Reserve.

Prepare o molho: Coloque o açúcar numa panela e deixe até o ponto de caramelo. Quando ferver, adicione o néctar de maracujá, a cachaça, as pimentas, o sal, o vinagre e deixe por 5 minutos. Dissolva o polvilho em um pouco de água e ajuste a textura do molho com a mistura. Reserve.

Prepare os dadinhos: Em um recipiente, misture a macadâmia, o açúcar, o sal, a pimenta, a tapioca e os cereais fermentados. Ferva o leite de macadâmia e adicione ao recipiente, misturando bem até formar uma massa homogênea. Espalhe a massa em uma forma forrada com filme plástico e deixe descansar na geladeira por pelo menos 12 horas. Corte os dadinhos de tapioca e frite-os submersos em óleo a 170°C ou leve ao forno pré-aquecido, com um fio de azeite, a 220°C por 10 minutos. Sirva com o molho.

*Receita do chef Rodrigo Oliveira, do Mocotó