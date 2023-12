Receita de Tortilha da Avó, por Adriana Salay

Modo de preparo

Em uma panela, refogue a cebola por cerca de 3 minutos com parte do azeite. Acrescente a batata e deixe em fogo baixo por 10 minutos. Tempere com sal e pimenta. Reserve. Numa tigela, quebre os ovos, junte o leite, o sal e a pimenta e misture bem. Misture a batata e a cebola na tigela com os ovos e depois coloque tudo em uma assadeira untada com um pouco de azeite. Coloque no forno pré-aquecido a 200°C e deixe por cerca de 25 minutos, até a parte de cima ficar dourada. Para servir, deixe descansar por 15 minutos. Sirva com fatias de pão. Rende 6 porções.

*Receita da historiadora Adriana Salay