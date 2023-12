Receita de panqueca para o lanche, por Adriana Salay

Modo de preparo

Numa tigela grande, misture as farinhas, o açúcar, o sal e a canela em pó. Em outra tigela, quebre um ovo e acrescente à mistura de secos. Acrescente o leite, o óleo, a baunilha e misture bem com o batedor de arame. Deixe a massa descansar por 10 minutos. Adicione o fermento em pó. Leve uma frigideira antiaderente ao fogo baixo. Quando aquecer unte o fundo da frigideira. Coloque a massa e deixe até a panqueca ficar firme (uma opção é tampar a frigideira nessa fase). Vire a panqueca e deixe até dourar o outro lado por igual. Sirva as panquecas ainda mornas com frutas, mel ou melaço.

*Receita da historiadora Adriana Salay