25 sugestões de presentes de Natal para toda a família

O Natal, celebração mais aguardada do ano, está batendo à porta e chegou a hora de montar a lista de presentes para amigos e familiares.

Para te ajudar na missão, listamos 25 sugestões com itens para apaixonados por gastronomia, decoração, beleza, bem-estar e moda. Aproveite!

GASTRONOMIA

1) Panettone Ricetta Originale Luigi Bauducco, da Bauducco O panetone com receita de Luigi Bauducco tem edição limitada e é feito artesanalmente com ingredientes como farinha italiana, frutas cristalizadas especiais e Massa Madre – uma massa viva que existe há 70 anos. No recheio, damasco, laranja, uva-passa e mamão. Com 1,5 kg por R$ 399,90.

2) Panettone Bites, da Lindt O clássico Panettone Gotas de Chocolate Amargo é apresentado em uma versão com pedaços cobertos com chocolate ao leite. Embalado em uma lata com design, o item é indicado para presentear. Com 200 g por R$ 89,90.

3) Torre de macarons, da Bake Sale Para celebrar o Natal, a Bake Sale desenvolveu macarons em sabores exclusivos: nozes, baunilha com amarena, cheesecake e maracujá com banana. Os clientes podem adquirir uma torre de quatro andares com 45 macarons por R$ 252.

4) Tronco de caramelo e flor de sal, da Dengo Com embalagem charmosa para presentear, o tronco é feito com chocolate ao leite 50% cacau e com recheios de caramelo e flor de sal, ganache 70% cacau e gianduia de castanha-de-caju com pedaços de noz-pecã com pedaços de noz pecã (400g). Por R$ 159.

5) Kit de temperos, da Alho Negro do Sítio O kit final de ano para presentear, da Alho Negro do Sítio, conta com um sal de umami (150 gramas) e um molho de alho negro (140 gramas). Por R$ 75.

6) Calendário do Advento, da Mica Crafted Chocolates (R$ 398) A versão do calendário do advento da Mica conta com 24 chocolates surpresa, um em cada janela. Um folder explicativo sobre a sua forma de uso e sobre a tradição do advento acompanha o presente. A aventura começa no dia 1º de dezembro, a partir do qual se deve abrir uma janelinha por dia e descobrir qual sabor de chocolate ali se esconde. Todos os sabores podem ser descobertos no próprio folder, por meio de uma raspadinha que se encontra no verso. Por R$ 398.

7) Calendário do advento, Selezione Fasano O calendário do advento é composto de chocolates ao leite com diversos recheios e acompanha o vinho do porto Taylor’s Tawny e a Paper Bag. Por R$ 695.

8) Vinho espumante pét-nat rosé pinot noir/chardonnay 2022, da Vivente Para brindar o fim do ano no verão brasileiro, o espumante tem notas intensas de frutas vermelhas como morango, pitanga, acerola e frescor de frutas cítricas. Por R$ 179.

CASA E DECORAÇÃO

1) Galheteiro, na By Kamy Os galheteiros da coleção Quanto Basta, desenhados por Anna Perugini, incorporam funcionalidade para compor uma mesa e decorar a cozinha. A tampa foi projetada como um dispensador manejável: antes de remover o tubo que distribuirá gotas do óleo, deve-se cobrir o orifício na parte superior da ampola com o dedo. Para liberar o óleo, basta levantar o dedo e ele sai por conta própria. Por R$ 180 cada um.

2) Vaso Valerie, da Lela Ceramics Feito manualmente com placas e acordelado, o vaso é produzido com argila branca e creme em um processo de modelagem totalmente manual. Por R$ 620.

3) Jarra de cerâmica Scozzese, da Souq Disponíveis nas cores vermelha e azul. Por R$ 249 cada uma.

4) Vela Black Lavender, da Monochroma A fragrância Black Lavender remete a um passeio em um campo de lavanda com um toque de bergamota. O aroma traz o sensorial de leveza, conforto e tranquilidade, ideal para ambientes de quarto e sala. R$ 198.

5) Porta-treco, do É Pedra Ateliê Organize seus objetos com estilo e decore a casa com a escultura porta-treco, uma criação exclusiva do É Pedra Ateliê. Produto feito com bioplástico à base de milho e cana de açúcar, impressão 3D e dobra manual. Por R$ 230.

6) Brinquedoteca completa, da Muskinha Criada em parceria com o escritório de arquitetura infantil Fabular, a linha Pocket é composta por móveis de brincar que estimulam a imaginação dos pequenos. Cozinha por R$ 899, Feirinha por R$ 899 e Geladeira por R$ 699.

7) Luminária de mesa de aço e alumínio, na Yamamura A luminária promove uma iluminação sutil aos ambientes e possui um design moderno. É produzida em aço carbono e alumínio, com pintura dourada. Por R$ 769,90.

8) Floreiras Rings e Pingo, da DonaFlor Mobília Seguindo uma linha de projeto que faz uso de mímesis formais da natureza, as floreiras Rings e Pingo são inspiradas nas formas de uma gota d´água. A partir de R$ 800.

9) Louças, da Cerâmica Castellani Feito com argila branca e acabamento em esmalte fosco, o prato de sobremesa Mescla tem 16,5 x 1,5 cm, R$ 65. Já o prato principal Mescla conta com decoração em baixo relevo em forma de espiral que é realçada pelo acabamento em esmalte fosco. O item mede 23,5 x 2,5 cm, por R$ 100.

10) Garrafa Terra, da Kuarar Peça feita de barro, cobre e diferentes pedras naturais. Esta edição exclusiva conta com apenas oito exemplares, disponíveis em quartzo verde, espada-de-são-jorge e quartzo branco. O cobre presente na garrafa desempenha um papel importante na litoterapia, atuando como um harmonizador de energias. Todas as criações da Kuarar são desenhadas por Carolina Schlumpf e produzidas à mão. Por R$ 1.260.

MODA, BELEZA E BEM-ESTAR

1) Semi-Matte Refillable Lipstick Set, da Fenty Beauty O kit Fenty Icon Lipstick, nova cor limitada Sorta Single, com case com alça trançada que transforma o suporte em acessório. Por R$ 139, na Sephora.

2) Coleção Flores Inesquecíveis, da L’Occitane en Provence A marca resgata flores ícones do universo da perfumaria para celebrar o Natal. Noble Epine (Flor-de-Maio), Melilot (Trevo-Doce) e Barbotine (Botão-de-Ouro) protagonizam e dão nome aos perfumes da nova linha Flores Inesquecíveis. Por R$ 529 cada um.

3) Light Blue Summer Vibes, Dolce&Gabbana A nova edição reinventa a fragrância ícone da Dolce&Gabbana nas versões masculina (50 ml por R$ 715) e feminina (75 ml por R$ 619). Feito na Itália, com uso de materiais puros de alta qualidade, esta edição é envelopada na estampa Majólica – clássica da marca – que envolve todos os produtos.

4) Sugador Bestie, da Good Vibres Para se autopresentear ou para um amigo secreto especial, o sugador de clitóris recarregável Bestie é ótima opção para cuidar do bem-estar sexual. Por R$ 299,90.

5) Aparador Corporal, da Panasonic O Aparador Corporal GK80 V-Razor possui dez níveis de ajuste de pente, formato anatômico e um acessório especial para cuidados em áreas de difícil alcance como axilas, áreas íntimas e com curvas. Além disso, o V-Razor também pode ser usado durante o banho, já que é resistente à água. Por R$ 499.

6) Três, da Intrínseca Três é novo romance de Valérie Perrin, autora do sucesso Água fresca para as flores. A obra já vendeu 120 mil exemplares só na França. A trama acompanha os amigos Étienne, Adrien e Nina. Inseparáveis na juventude, o trio se afasta à medida que os anos passam. Trinta anos depois de se conhecerem, porém, um acontecimento inesperado (a descoberta de um carro em um fundo de um lago) irá conectá-los novamente, e trazer à tona segredos enterrados há muito tempo. Por R$ 89,90 (físico) e R$ 62,90 (e-book).

7) Coleção Art Deco, da Tapeto + Casa Nanda Nos últimos anos, surgiu em Mona Diniz, fundadora da Tapeto, um estímulo em investigar novos e diferentes materiais. Foi neste processo que encontrou Fernanda Salomão, da Casa Nanda. A collab conta com peças feitas à mão, entre elas o colar Art Deco G. Por R$ 1.520.

