O kit de corrida essencial para iniciantes

Atualizado em 30 set 2023, 14h34 - Publicado em 1 out 2023, 06h23

Por Da Redação Atualizado em 30 set 2023, 14h34 - Publicado em 1 out 2023, 06h23

Existem muitos estudos que falam sobre os benefícios do exercício físico para a saúde física e mental. E a corrida é um dos mais populares porque é acessível e, principalmente, flexível: você não precisa de muito para começar a correr e pode inserir os treinos nos horários que funcionam para você.

Ainda assim, é importante contar com o equipamento correto. No mínimo, ter um tênis adequado faz toda a diferença quando se fala em um exercício de impacto como a corrida. Contar com acessórios – uma boa pochete para guardar os seus itens essenciais, como celular e chaves, uma garrafa flexível que pode ser facilmente carregada e uma fitband para medir o seu desempenho – também pode colaborar para um início focado.

Para ajudar nesse processo, separamos algumas opções para você ter em mãos antes do seu primeiro treino de corrida. Olha só:

