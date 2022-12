Número de divórcios cai 10,4% no Brasil depois do fim do isolamento

A quantidade de divórcios registrada em cartórios sofreu uma queda de 10,4% em 2022, quando comparado ao ano anterior, segundo dados da Central Notarial de Serviços Eletrônicos (Censec). Em 2021, houveram 76.671 casos, um recorde histórico para o Brasil, e neste ano foram 68.703.

A alta dos casos de 2021 ocorreu no auge da pandemia no país, o que exigiu a adoção de medidas restritivas para controlar a Covid-19 e incentivou a cultura de ficar em casa. Ao passar mais tempo juntos, casais que já possuíam problemas podem ter percebido a vontade de dar fim ao seu casamento.

A plataforma e-Notariado, que possibilitou a realização de atos notariais de forma online, também pode ter contribuído para esse crescimento, uma vez que as pessoas conseguiam realizar o processo com mais facilidade, inclusive sem a necessidade de de estar ao lado do então companheiro para a escritura do divórcio.

No mesmo período de 2020, mais de 71 mil casos de términos de casamentos aconteceram. Houve uma queda, portanto, de 3,8% ao comparar os números atuais aos antigos.