Jogos eletrônicos: consoles e acessórios para dar play na diversão

Você é fã de jogos eletrônicos, ou tem aquela pessoa especial em sua vida que não perde a oportunidade de aproveitá-los sempre que pode? Então veio ao lugar certo! Para dar play na diversão, preparamos uma seleção especial com acessórios, periféricos e consoles que são ótimas opções para presentear seus gamers neste Natal.

1) Controle sem fio DualSense™ Edição limitada God of War Ragnarok para Playstation 5: R$449,98

2) Headphone gamer com microfone, compatível com Xbox One e PS4: R$205,00

3) Controle Dualshock para PlayStation 4: R$279,90

4) Mouse gamer Logitech com 6 botões programáveis: R$159,99

5) Mouse gamer Fortrek M7: R$48,60

6) Monitor gamer LG Ultrawide 29UM69G – 29″ Full HD IPS com Motion Blur Reduction e NVIDIA FreeSync: R$1.299,99

7) Mouse gamer Razer Deathadder Essential White Edition: R$105,98

8) Cadeira gamer ThunderX3: R$1.428,49

9) Headset gamer Logitech com conexão 3,5mm: R$329,90

10) Monitor gamer AOC Hero 24″ 144Hz IPS 1ms AMD FreeSync 24G: R$1.198,86

11) Cadeira gamer MX5 Mymax: R$999,00

12) Cadeira gamer Black Hawk com apoio cervical: R$1.139,90

13) Headset gamer Logitech G432 7.1 Dolby Surround: R$458,00

14) Console PlayStation®5 + FIFA 23: R$4.319,91

15) Console Xbox Series S: R$1.939,00

16) Console Xbox Series X: R$4.230,00

17) PowerA Enhanced Wired Controller para Xbox: R$316,41

