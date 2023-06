Audrey Hepburn: tour celebra os 70 anos de ‘A Princesa e o Plebeu’

Neste ano, o clássico filme A Princesa e o Plebeu celebra seus 70 anos, longa que marcou o papel de destaque de Audrey Hepburn e lhe rendeu, inclusive, um Oscar de Melhor Atriz. Com a cidade de Roma como cenário, o filme de 1953, dirigido por William Wyler, desempenhou um papel significativo na associação da Cidade Eterna com o conceito de Dolce Vita.

Aliás, a atriz nascida em Bruxelas ficou tão encantada com a experiência, que passou duas décadas de sua vida na capital italiana. E agora você pode reviver o longa de maneira muito especial: passeando pelos mesmos locais e vivendo as mesmas experiências.

Um autêntico Roman Holiday

Para ter um gostinho do que Hepburn viveu em Roman Holiday (título original da produção), o Hotel de la Ville celebra o 70º aniversário do filme com uma experiência que leva os hóspedes a um passeio pelos locais icônicos de Roma apresentados no filme: tudo isso enquanto pilotam uma característica scooter italiana.

Criado exclusivamente para quem estiver hospedado no empreendimento, o passeio de motocicleta segue os passos dos dois personagens principais do filme, interpretados por Audrey Hepburn e Gregory Peck, com direito a visitar todos os pontos turísticos romanos que deram vida ao filme: do Panteão à Fontana di Trevi, da Bocca della Verità ao Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II.

O passeio inclui ainda uma parada na icônica Piazza di Spagna, onde Audrey Hepburn, no papel da Princesa Ann, se delicia em cena com um gelato. A jornada continua pelo Fórum Romano e pelo Coliseu e, por fim, termina na Via della Stamperia, onde a personagem decide cortar o cabelo para evitar ser reconhecida.

Segundo o Hotel de la Ville, o emocionante itinerário é uma homenagem aos laços fortes entre a cidade italiana e a indústria cinematográfica. Ao retornar à hospedagem, localizada no topo da famosa escadaria da Piazza di Spagna, os hóspedes podem desfrutar de um aperitivo italiano no bar Cielo, no terraço, enquanto apreciam a vista panorâmica da cidade.

A experiência “A Princesa e o Plebeu” é uma aventura que dura 3 horas e custa a partir de € 170,00 (cerca de R$ 917,90) por pessoa. O passeio está disponível exclusivamente para os hóspedes do Hotel de la Ville, e as tarifas de quarto partem do valor de € 1.700 (cerca de R$ 9.179,00) em maio de 2023.