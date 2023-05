Dia das mães: presentes de até 150 reais

Todo mês de maio marca uma data superespecial: o Dia das Mães. Neste ano, a comemoração é só no próximo domingo (14), mas já estamos ansiosos pelas homenagens e pelos presentes. Nem sempre é fácil, entretanto, surpreender alguém com eles, ainda mais quando é uma pessoa que nos conhece desde a hora em que nascemos. Pensando nisso, separamos algumas opções que podem facilitar a sua vida por um preço menor do que R$ 150.

Presentes para mães que amam skincare

Manter cuidados com a pele é quase um ritual para algumas pessoas. Elas não só se sentem mais bonitas, como também elevam sua auto conexão e relaxam com a prática. Nada melhor, então, do que presentear quem ama isso com produtos específicos para skincare.

Livros

A literatura é um refúgio, uma forma de aumentar seu conhecimento e uma maneira de se entreter. Dar todos esse benefícios a partir de um único item é uma escolha certeira para o dia das mães.

Maquiagem

Realçar a beleza sem abandonar suas próprias características é uma forma de exercitar a autoestima. E ver quem a gente ama se sentindo maravilhosa é uma alegria! Alguns produtos de maquiagem podem te ajudar nessa missão, como o rímel, o batom e até a base.

Roupas

Mais do que uma necessidade, as roupas são uma maneira de se expressar. Por isso, é quase impossível alguém não gostar de ganhar esse tipo de presente. Aqui, o truque é prestar atenção no estilo da pessoa, para comprar algo que tenha a ver com ela.

Calçados

Seja para corridas, eventos importantes ou momentos para descontrair, os calçados sempre estarão lá! Então, dar um sapato para sua mãe pode deixá-la muito mais estilosa e confortável em qualquer lugar que ela vá.