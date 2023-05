Receita para o Dia das Mães: Torta de Frutas Vermelhas

O Dia das Mães merece uma receita feita com carinho. Que tal se aventurar nessa torta de frutas vermelhas? Além de um visual que impressiona à mesa, o preparo é um verdadeiro presente para a data!

O chef Gabriel Pita, dono da Doceria Zucker, desenvolveu uma receita exclusiva de uma torta de frutas vermelhas que combina perfeitamente com a ocasião. Feita com apenas 5 ingredientes, a sobremesa serve 4 pessoas. Confira o passo a passo:

Receita de Torta de Frutas Vermelhas para o Dia das Mães:

Ingredientes

Para a massa

100g de manteiga em temperatura ambiente



150g de biscoito de maisena triturado em ponto de farinha

Para o recheio

50g de creme de leite

250g de chocolate branco picado



Frutas do bosque para rechear e decorar (amora, framboesa, mirtilo)

Modo de preparo



Prepare a massa: Coloque a manteiga na farinha de biscoito maisena e misture bem até virar uma farofinha. Coloque em uma forma de fundo removível de 15×3. Prense bem a massa na forma até ficar bem compactada. Reserve. Prepare o recheio: Misture o creme de leite e o chocolate e leve ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até obter uma ganache, com cuidado para não queimar. Misture bem até virar um creme. Despeje o recheio sobre a massa e acrescente as frutas no meio do creme e leve para gelar. Para finalizar, decore com mais frutas e, se quiser, peneire leite em pó ou açúcar de confeiteiro.