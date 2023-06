Um apê na Bela Vista onde o amor pela cozinha e pela arte se encontram

Na bancada da cozinha é que a vida acontece na casa da modelo Laura Miranda. Quando não está nas passarelas ou em algum ensaio publicitário – o que tem sido raro na sua rotina atribulada –, ela encontra tranquilidade manuseando as suas panelas. E se for para preparar um jantar para os amigos ou para a esposa, Carol Catão, melhor ainda.

Relacionadas CASA CLAUDIA Os detalhes do novo lar da influenciadora Lu Ferreira em São Paulo

Laura e Carol se mudaram há pouco para o bairro da Bela Vista, na região central de São Paulo. É com empolgação que Laura apresenta os cômodos do seu amplo e iluminado apartamento, isso porque ter um espaço só seu para retornar após um dia de trabalho foi um sonho durante muito tempo.

Durante anos, ficava indo e voltando. Por conta do trabalho, não tive casa. Ter um espaço, criar raízes, foi um sonho realizado Laura Miranda, modelo e cozinheira

A carreira da modelo natural de Belo Horizonte começou cedo, aos 14 anos, e toda sua adolescência foi resumida em se transferir para diferentes tetos: Nova York, Hong Kong, Paris ou qualquer outra cidade em que a moda fosse efervescente. “Eu não conseguia manter uma casa em nenhuma cidade, então acabava morando em ‘apartamentos de modelo’.

Dividir o espaço era algo que me incomodava muito, porque eu chegava e a cama que eu tinha ocupado há seis meses já não estava mais disponível; a caneca que eu gostava de beber café nem sempre estava limpa, porque outra menina usava e não lavava. Enfim, não ter minhas coisas era muito ruim”, conta.

Há 7 anos, aos 22, mudou-se para São Paulo com a intenção de finalmente criar raízes, e o namoro à distância com Carol virou presencial quando o casal juntou as escovas na capital paulista.

COZINHAR É UM ATO DE AMOR

“Mas você realmente come tudo o que prepara?”, essa é uma das perguntas que Laura mais costuma ouvir de conhecidos e de seus seguidores. Formada pela Le Cordon Bleu, ela não apenas gosta de cozinhar, como faz disso profissão.

Chegou a estagiar em restaurantes, mas hoje intercala os trabalhos de moda com a cozinha: além de dar aulas pontuais, produz conteúdo de receitas para alguns projetos e também compartilha suas criações apetitosas em seu próprio Instagram, @lauraomiranda.

A imagem negativa da relação de modelos com a alimentação segue comum, e com Laura não foi diferente há alguns anos. Aos 14, ela teve um princípio de anorexia diagnosticado e alertado pela própria agência onde trabalhava à época.

“Eu tive uma relação muito ruim com a comida desde criança, principalmente durante a separação dos meus pais. Quando tinha 6 anos, parei de consumir quase todas as verduras e fiquei anos sem comer alimentos frescos”, relembra. A rotina da profissão piorou ainda mais esse cenário, e Laura passou a ter uma dieta focada apenas em calorias.

Foi só quando se mudou para a China, a trabalho, que seu relacionamento com a comida mudou. “Eu não estava tolerando proteína do leite de vaca, tinha problemas com trigo, com ovo… Não estava me sentindo bem e tive uma forte reação alérgica”, relembra.

Continua após a publicidade

1/7 O banco de trator virou assento para a sala nas mãos da marca Ignis Industrial, que recria objetos que seriam descartados em peças únicas (Foto: Mayra Azzi/CLAUDIA) 2/7 Flores frescas sempre figuram na casa de Laura; os arranjos são da @acosteladeeva (Foto: Mayra Azzi/CLAUDIA) 3/7 Detalhes das peças na cozinha da modelo (Foto: Mayra Azzi/CLAUDIA) 4/7 Detalhes do apartamento na Bela Vista, em São Paulo (Foto: Mayra Azzi/CLAUDIA) 5/7 Flores frescas sempre figuram na casa de Laura; os arranjos são da @acosteladeeva (Foto: Mayra Azzi/CLAUDIA) 6/7 É colhendo de sua pequena horta que Laura Miranda encontra um pouco de paz em meio à rotina corrida (Foto: Mayra Azzi/CLAUDIA) 7/7 As plantas da casa foram elaboradas pelo ateliê @brunomoreno.studi, que também confecciona vasos pintados à mão (Foto: Mayra Azzi/CLAUDIA)

Para piorar o cenário, ela estava morando em Cantão, onde pouco se fala inglês, e traduzir cada rótulo de alimento era uma tarefa impossível. Com a ajuda de uma nutricionista, começou um processo de consumir apenas o que cozinhava por um ano, dando adeus às bolachas de arroz e geleias diet.

A autonomia de cozinhar para si abriu um universo novo na vida da modelo. “Hoje tenho o privilégio de poder comer tudo o que eu quero e nunca fui tão feliz e tão saudável. Eu consumo gordura, vegetal, proteína e o mais importante: eu não me restrinjo por questões estéticas. A saúde é muito mais importante, e a experiência de ir para um lugar novo e provar algo diferente é muito enriquecedora”, diz com satisfação.

ENFIM, UM LAR

A nova moradia na Bela Vista é reflexo da junção da personalidade das duas. Enquanto foi Laura quem se preocupou em ter uma hortinha com temperos para cozinhar e reunir garimpos de viagens, coube a Carol dar um toque de arte para as paredes.

“Eu sempre tive uma relação especial com a arte. Em datas especiais, me perguntava o que dar pra Laura, porque ela tem de tudo, então comecei a presenteá-la com obras”, revela Carol.

Os quadros na decoração são tantos que, nos antigos apartamentos, menores, acontecia um “rodízio” de peças. “Os espaços eram sempre limitados, não tinha como expor tudo, então ficavam guardados. Mas eu sabia que, eventualmente, teríamos um local maior e poderíamos colocar todos na parede, e foi o que aconteceu neste agora.”

No estar, o quadro branco com efeitos em azul é obra do amigo Gabriel Oliveira. Já a moldura que ressalta o rosto de uma mulher preta foi um dos presentes dados por Carol num aniversário passado – a pintura do artista Robinho Santana (@robinho_santana) é uma das preferidas da moradora.

A gallery wall e o projeto de interiores foi pensado pelo arquiteto Rodrigo Cunha (@rodraarq), que recebeu a missão de criar um espaço mais interligado e com propósito.

“Buscamos a ajuda dele para conseguir uma composição mais linear na sala, na cozinha e na varanda.” O tom marsala que colore uma das paredes na entrada foi sugestão do arquiteto — aceita por Laura e Carol pela excentricidade.

“No dia a dia ficamos com uma ideia fixa de que tem que consertar isso ou aquilo. Mas aí, de repente, eu olho para a Carol – a gente sempre se olha muito – numa manhã após academia, com o sol entrando pela cozinha, e só conseguimos pensar: ‘cara, que delícia é ter conquistado tudo isso e poder ter um lugar que a gente realmente gosta de estar’. Porque usamos TODOS os espaços mesmo, não tem nada que é só para ‘fazer bonito’. Isso é muito legal”, finaliza Laura, é claro, com a aprovação do olhar de Carol.