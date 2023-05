Os detalhes do novo lar da influenciadora Lu Ferreira em São Paulo

Luísa Ferreira é quase sempre a primeira a acordar em sua casa. Assim que levanta, cumpre alguns rituais de ayurveda, prepara o café da manhã, faz anotações no diário, lista os afazeres da família e se dá ao prazer de ler um livro. E isso tudo, muitas vezes, antes das 8 da manhã.

A rotina organizada pode soar como utópica para muita gente, e para Luísa também era assim há alguns anos. Foi só a partir da disciplina que a criadora de conteúdo mineira conseguiu colocar em prática mudanças significativas no seu dia a dia. E entender o lar como parte desse movimento fez toda a diferença.

“O ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano”, é o que diz James Clear no livro Hábitos Atômicos, um dos favoritos

de Lu, como é conhecida pelos seus quase 800 mil seguidores no perfil @lutsferreira e mais de 1 milhão de inscritos no YouTube.

A rede colocada na sala, por exemplo, virou o espaço dedicado à leitura. “Uma das ferramentas que a gente tem para dar início a um novo hábito é associar aquilo a um ambiente específico, prepará-lo para executar esse ritual. Então, quando eu sento na rede, já penso no livro que vou ler, porque ali é meu espaço de leitura”, explica a mãe da Bia, de 7 anos.

“Vivo um momento de gratidão. Entro aqui e adoro tudo, não ligo para as coisas antigas. Essa vinda para São Paulo é uma transição de um ciclo” Lu Ferreira

Preparar os cômodos para o ritual da noite, por exemplo, foi uma das maneiras que encontrou para amenizar as noites mal dormidas causadas pela insônia.

“Aqui em casa, a iluminação é toda indireta. À noite, já começo a ir apagando todas as luzes principais. Dessa forma, consigo ‘desligar’ e ter um sono de qualidade”, conta a influenciadora, que já compartilhou diversos vídeos sobre o transtorno de ansiedade, explicando como a rotina foi um dos fatores que a ajudou com melhorias para sua saúde mental.

A mudança de Belo Horizonte — onde nasceu e viveu até julho do ano passado — para São Paulo foi vista como um recomeço para a família. Luísa e o marido, o fotógrafo Leo Horta, trabalham juntos e transferiram-se para a capital paulista para facilitar as demandas profissionais, que acabavam ficando comprometidas pelo vaivém entre as duas cidades.

Como uma tela em branco cheia de oportunidades, o amplo apartamento em Higienópolis logo se transformou em lar. Luísa, que havia acabado de se aventurar numa reforma completa na antiga moradia em Minas, decidiu deixar as coisas acontecerem de forma mais orgânica dessa vez.

O apartamento anterior da família foi pensado para que os cômodos apresentassem uma unidade, com tons de tinta mais vivos e seguindo uma paleta. Já para a moradia paulistana, a designer optou por acrescentar poucas coisas a fim de valorizar as particularidades da estrutura.

“Os elementos arquitetônicos já são bem interessantes, com os pilares e a janela grande; então não queria nada que fosse brigar com isso, pelo contrário, queria valorizar, porque foi essa característica que me encantou nesse apartamento”, conta.

QUANDO TUDO ERA MATO

“O sentimento que me dá é de incredulidade. Valorizo poder viver de acordo com prioridades que defini” Lu Ferreira

Blogueira “raiz”, Lu Ferreira criou seu blog, o Chata de Galocha, em 2007, para ter um espaço para compartilhar seus pensamentos (como eram os blogs em seu início: verdadeiros diários abertos para que qualquer um acessasse). Assim, tornou-se uma das primeiras blogueiras

famosas do Brasil.

Apesar do título, o do it yourself não faz o tipo de Luísa. Ela segue utilizando seu espaço de alcance para fazer o que tem feito desde sua origem, que é compartilhar vivências que possam ser úteis para quem está do outro lado. Isso pode englobar desde roteiros de viagem até dicas de essencialismo – mas também há bastante espaço para dividir sua paixão por décor.

“Eu não sou de pôr a mão na massa, mas valorizo um ambiente bem planejado. Quando a casa é pensada para quem vai morar, além da questão estética, você ganha qualidade de vida, pois ela é planejada para te atender e refletir quem você é”, diz ela, que é formada em design gráfico, mas carrega um sonho antigo de estudar arquitetura.

“Em beagá, antes da gente se mudar, estávamos num espaço que foi milimetricamente planejado. Eu cheguei aqui e me deparei com um apartamento antigo, que não é meu. Ao mesmo tempo, acho que estou numa fase de querer ser menos rígida, então abracei o fato de não querer fazer grandes mudanças, mas sem deixar de trazer um pouco da gente”, relata.

1/6 A décor da cozinha traz o calor do tom mostarda, quadros e lembranças da família (Foto: Mayra Azzi/CLAUDIA) 2/6 Detalhes da sala do apartamento (Foto: Mayra Azzi/CLAUDIA) 3/6 Os vasos garantem mais vida para a décor do apartamento em Higienópolis (Foto: Mayra Azzi/CLAUDIA) 4/6 Detalhes da cozinha, um dos espaços favoritos de Lu Ferreira para gravar seus conteúdos em vídeo (Foto: Mayra Azzi/CLAUDIA) 5/6 O projeto do quartinho da filha ainda reserva um espaço de leitura e para os estudos (Foto: Mayra Azzi/CLAUDIA) 6/6 Os móveis do quarto de Bia são todos baixos e personalizados (Foto: Mayra Azzi/CLAUDIA)

Esses detalhes que contam a vida da família aparecem na casa por meio de poucos móveis, todos escolhidos a dedo, e principalmente pelos quadros emoldurados na sala. A obra maior, instalada próxima à mesa de jantar, é do mineiro @vvitorpaiva. A peça foi encomendada por Luísa e esconde a letra da música favorita da filha. A técnica envolve colagem com tiras estampadas com tipografias, que são desconstruídas pelo artista.

Do outro lado, uma reprodução da Igreja São Francisco de Assis da Pampulha, patrimônio da capital mineira e um dos pontos favoritos de Luísa na cidade. O quadro pertencia a seu pai desde a época em que ele estava na faculdade, depois passou para Luísa na mudança para seu primeiro apartamento.

Aquele com a palavra “confia” também vem de um lugar de afeto. A colagem pertencia ao projeto do livro Desalinho, do escritor e também influenciador Gui Poulain, mas o conceito foi modificado e a colagem virou quadro nas mãos de Lu, com o carinho que só uma grande amiga e admiradora teria. “É uma imagem que acabou ficando marcada para mim por conta da pandemia. Essa coisa de tomar café da manhã lendo um ‘confia’ todos os dias…”

Já os dizeres “Não quero ser incrível, quero ser feliz” veio de uma publicação feita pelo calígrafo Fabio Maca, que, inclusive, virou inspiração para um texto publicado pela influenciadora em seu blog. “Foi um texto que redigi muito emocionada e até viralizou. O artista acabou me enviando a gravura que originou tudo isso.”

ESPAÇO DE AMOR

A exceção dos cômodos guiados por uma décor ao estilo slow living foi o quartinho de Bia. Como qualquer mãe motivada pelo amor e empolgação de ver os olhos da filha brilharem, Luísa quis pensar em cada detalhe do cômodo. Com a ajuda da arquiteta Gabi Marques, o quarto foi projetado a partir de uma temática lúdica e que, acima de tudo, fosse um ambiente de aprendizado e divertimento.

“Eu quero aproveitar enquanto ela é criança e isso ainda faz sentido. Uma das coisas legais de ter filho é que a gente vai realizando nossos sonhos infantis, então ela já teve cama de escorregar, agora tem um balanço no meio do quarto… E que ótimo que ela pode ter isso, que divertido!”, contenta-se a mãe.

A temática dos bichos veio do interesse da menina por esse universo: seus preferidos são os felinos. Além da cama em formato de gato, os animais aparecem no colorido papel de parede e também nos muitos livros de Bibia, que desde que aprendeu a ler não parou mais de se aventurar na literatura.

“Uma das prioridades era uma estante grande para caber todos os livros dela. Colocamos almofadões no chão, assim ela pode sentar ao lado da janela e ficar ali lendo, e ela realmente usa”, conta. Outra ideia da arquiteta do projeto foi dispor os móveis de forma com que deixassem uma área livre no centro do quarto. “Vira e mexe ela está com uma amiguinha, esparramadas no chão, desenhando.”

Sabe aquela sensação de estar mais empolgado para presentear alguém do que para receber o próprio presente? É justamente assim que Luísa se sentiu ao ver a reação da menina ao adentrar o cômodo.

“Já passamos por algumas mudanças de quartinho, e do berço para a cama. É sempre prazeroso esse processo porque a gente cria uma expectativa, e a Bia é uma criança muito agradecida, ela sempre tem uma reação de ‘uau’. Tenho aproveitado bem essa fase, antes dela crescer e escolher as coisas sozinha.”

E assim vão sendo construídas as memórias felizes da infância…