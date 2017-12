Vegano: novo restaurante aposta em comida japonesa sem peixe

Guioza de abóbora e shiitake, lámen com caldo de legumes, tofu e cogumelos, gunkan de salada de repolho roxo com tomatinhos, tempurá de shissô… Essas são algumas das receitas que brilham no cardápio do novo Sushimar Vegano – primeiro restaurante japonês do país que não usa nada de origem animal. Comandada por Maria Cermelli, sócia do grupo Sushimar, com seis unidades entre Rio e São Paulo, a casa acaba de abrir as portas no bairro dos Jardins, na capital paulista.

Ali, vegetais se transformam em receitas orientais criativas – e supercoloridas. No prato, a cor avermelhada até lembra a de um atum. Mas a fatia grudadinha sobre o arroz, no formato de um niguiri, é de pimentão. Também há robatas (espetinhos de legumes variados); saladas nada óbvias, como a vietnamita, que combina macarrão, amendoim, verduras e molho apimentado; e os pratos quentes, que reúnem clássicos, como tempurá e yakissoba, todos com receitas adaptadas ao veganismo.

Para quem é fã dos sushis, as opções da casa variam de acordo com os ingredientes mais frescos do dia. Há uramakis e hossomakis feitos com edamame, cogumelos empanados e aspargos com abacate, por exemplo. Os pedidos podem ser pelo combinado, rolls, temakis ou duplas. Além do rodízio (R$ 72 por pessoa), com vários itens quentes, os sushis e sobremesas, servido de segunda à sexta-feira no jantar e aos sábados, almoço e jantar. O pequenino espaço (são 30 lugares), invadido por luz natural, também terá menu-executivo (R$ 39).

A carta de bebidas, assinada pelo bartender Marco De la Roche, traz drinques (as três versões de gim-tônica orgânica são apostas da casa), sucos e chás.

Sushimar Vegano: Al. Campinas, 1287, Jd. Paulista. Tel. 3889-0497.