Três receitas para presentear no Natal

São tantas as expressões de afeto que ganham força no final do ano. Marcamos mais encontros, abraçamos, beijamos, desejamos o melhor aos outros. E, claro, presenteamos. Que delícia é ver alguém querido desembrulhando um mimo escolhido com muito carinho. Melhor ainda quando o presente é feito com as próprias mãos. “Gosto de preparar comidinhas personalizadas para cada um”, afirma Ana Luiza Trajano, que se diverte ao realizar a tarefa em companhia dos filhos, Antoine, 8 anos, e Pedro, 12.

A chef sugere aqui algumas receitas para quem quer se aventurar na cozinha e ter como resultado lindos pacotinhos cheios de sabor para entregar a amigos e familiares. Mas nada que exija dotes culinários avançados – não se preocupe. O pão recheado, de textura macia, não precisa de fermentação longa. Vai bem com ingredientes suaves, como castanhas, ou mais marcantes, como azeitona preta e cebola roxa.

Para quem busca um visual caprichado, mas não tem muito tempo, o abacaxi em calda é ideal. Ana propõe enfeitar os potes de vidro com fitas coloridas ou, para um efeito mais rústico, embrulhar com papel Kraft e barbante. Já os biscoitos de nata podem ser acondicionados em charmosas latinhas decoradas para preservar a crocância.

Confira, abaixo, as receitas:

