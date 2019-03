Receitas práticas para fazer em até 45 minutos

É possível montar estratégias para não sofrer com a rotina acelerada – pelo menos na cozinha. Quem entrega dicas de ouro é a chef paulista Ana Luiza Trajano, que sabe os caminhos para não gastar muito tempo no preparo da comida e aproveitá-lo melhor em atividades de lazer.

“São dois lados da moeda: temos cada vez mais pressa, mas queremos uma alimentação saudável e balanceada”, afirma.

O arroz-cateto com milho e quiabo, por exemplo, equilibra bem a necessidade de carboidratos, fibras e vitaminas no prato, para ter energia o dia todo. “Nada melhor do que cozinhar o que você vai comer e conhecer a origem dos insumos para garantir a qualidade”, afirma Ana Luiza.

Com porções generosas, o macarrão de comitiva aquece a alma com o conforto da comida caseira. O camarão ensopado com chuchu, que pode ser servido com arroz branco, traz o verão para casa o ano todo. Só fique atenta ao cozimento: “Quando o camarão estiver rosado por fora e branquinho por dentro, já está bom. Leva apenas 45 segundos de cada lado”.

Receitas da chef Ana Luiza Trajano

Agora é com você! Confira as receitas de salada e prepare em casa:

