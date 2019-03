3 receitas de saladas caprichadas para o verão

Foi-se o tempo em que salada era só uma entradinha para a refeição ou apenas um prato sem graça, sinônimo de dieta. Ela pode, sim, ser saudável, saborosa e encantar até os paladares mais resistentes. O segredo, conta a chef paulista Ana Luiza Trajano, está em acertar na mistura de ingredientes, criando receitas icônicas e menos óbvias.

“As folhas verdes não precisam ser as protagonistas”, garante Ana Luiza. É o caso da salada de maionese e batata, acompanhamento tradicional nos churrascos familiares. “Fique atenta para não cozinhar demais a batata, a ponto de o ingrediente se desmanchar, nem retirá-la do fogo crua. Quanto à maionese, se for preparada em casa, melhor ainda!”, afirma a chef.

A salada de abóbora com queijo da Canastra faz as vezes de prato principal e pode ser complementada com cogumelos refogados. O frescor e a crocância das folhas são o diferencial. Por fim, exótica, mas muito refrescante, a salada de pupunha com manga verde, finalizada com crocante de queijo coalho, forma um mix de texturas muito agradável.

Receitas da chef Ana Luiza Trajano

Agora é com você! Confira as receitas de salada e prepare em casa:

3. Salada de folhas com abóbora e queijo da canastra

