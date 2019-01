3 receitas de pratos típicos que são a cara de São Paulo

Em São Paulo é assim. Tanto nos botecos simples como em endereços requintados, na segunda-feira tem virado à paulista. Substancioso, o prato é perfeito para começar a semana cheia de energia.

Há relatos de estudiosos que foi a combinação de arroz, feijão, farinha, bisteca, torresmo e ovo frito que alimentou dom Pedro I, em seu caminho às margens do Ipiranga, quando proclamou a independência do Brasil.

Em fevereiro do ano passado, o virado se tornou patrimônio imaterial paulistano, título concedido pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Governo do Estado de São Paulo (Condephaat). “É o prato mais icônico da cidade”, diz a chef paulista Ana Luiza Trajano, ao explicar a escolha do cardápio desta edição, pensado para homenagear o aniversário do município mais populoso do Brasil.

Por falar em costumes da metrópole, é difícil achar alguém que, pelo menos uma vez por semana, não se renda ao pastel com caldo de cana nas feiras de rua.

Para Ana Luiza, fã do recheio de carne com milho e azeitona, a iguaria também pode fazer as vezes de petisco. O cuscuz, de raízes tropeiras, completa a tríade. “Elegemos a versão com camarão, mas com sardinha não decepciona”, finaliza.

Que tal comemorar o aniversário da cidade de São de Paulo de barriga cheia? Confira três receitas que a chef Ana Luiza separou:

