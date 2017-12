10 receitas fáceis de serem preparadas com uva-passa

O Natal e o Ano Novo estão chegando. Para celebrar as datas são comuns eventos protagonizados, principalmente, por ceias compostas de pratos caprichados. Mas um ingrediente típico da época causa polêmica: a uva passa.

Odiada por alguns e amada por outros, a fruta seca divide opiniões. Entretanto, uma coisa é certa: é possível fazer comidas práticas e bem gostosas com a uva passa.

1. Bolinho de arroz-doce com uva passa

Sem ideias do que servir de petisco para um almoço ou jantar? A dica são estes bolinhos de arroz-doce recheados com uvas passas.

2. Maionese com batata, maçã e passa

A tradicional salada de maionese ganha o sabor adocicado (e levemente azedo) das uvas nesta versão da receita.

3. Arroz com açafrão, damasco seco e passas

Transforme o arroz branco em colorido com o amarelo do açafrão, o laranja do damasco e o roxo das uvas passas.

4. Macarrão com couve-flor e uva passa

Para quem está cansada das tradicionais receitas de molhos para acompanhar macarrão, a dica é refogar a massa junto à couve-flor e salpicar uvas passas brancas com nozes para dar um upgrade no sabor.

5. Peru marroquino com chutney de figo

O peru é velho conhecido das festividades de fim de ano e não poderia faltar em nossa lista. Nesta receita, a ave recebe o tempero de especiarias e de sementes e frutas secas, como a uva passa.

6. Peito de frango grelhado com molho de açafrão, frutas secas e amêndoas

Entre as frutas seca que acompanham este peito de frango estão a uva passa, além do damasco turco.

7. Creme assado com maçã e uva passa

Além de fácil, esta receita de creme assado com maçã e uva passa leva menos de meia-hora para ficar pronta.

Basta dourar e assar as maçãs junto à massa de farinha de trigo e ao recheio de uva passa.

8. Bolo de banana e uva-passa

Além da maçã, outra fruta que combina muito bem com a uva passa para a sobremesa é a banana. Esta receita de bolo é perfeita para ser servida após refeições ou durante a tarde, acompanhado de um copo de leite.

9. Bolo de damasco e passas

Outra opção é transformar a uva passa na estrela do bolo. Esta variedade do doce é feito da combinação entre a fruta seca, cereal matinal,

10. Pavê de uva-passa e mascarpone

A mistura de sabores entre as raspas de chocolate, o queijo mascarpone, a essência de baunilha e o biscoito de champanhe deste pavê vai lhe conquistar.