8 receitas de 3 ingredientes perfeitas para os dias de preguiça

Sabe quando bate aquela vontade de fazer uma receitinha, mas só de pensar no trabalhão que dá você logo desiste? Comprar ingredientes, botar a mão na massa, louça para lavar.

Pois com essas receitinhas práticas de apenas 3 ingredientes não tem desculpa! Tem pão de queijo, biscoito, brownie, macarrão e muito mais! Confira 8 receitas de apenas 3 ingredientes perfeitas para os dias de preguiça!

Biscoito amanteigado

*Receita do site Dine & Dish

Ingredientes

1/2 xícara de açúcar em pó

2 colheres de manteiga salgada (se usar manteiga sem sal, adicione uma pitada de sal)

2 xícaras de farinha

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 350º. Bata a manteiga e o açúcar. Uma vez misturado, adicione a farinha. Continue a misturar até que a mistura se torne uma massa macia. Se necessário, adicione 1-2 colheres de sopa de água. Enrole a massa em uma superfície levemente enfarinhada. Corte em rodelas e coloque em uma assadeira forrada com papel manteiga. Asse por 20-25 minutos ou até que os biscoitos fiquem dourados.

Pão de queijo

*Receita do site Ana Maria Braga

Ingredientes

250g de polvilho azedo

300g de requeijão

100g de parmesão ralado fino

Modo de preparo

Misture bem os ingredientes, ajuste o sal e sove a massa. Modele bolinhas, disponha em assadeira e leve ao forno médio, preaquecido a 180º por cerca de 30 minutos ou até dourar.

Macarrão cremoso com queijo

*Receita do site She Makes and Bakes

Ingredientes

2 xícaras de leite

2 xícaras de macarrão

1 xícara de queijo cheddar branco

Modo de preparo

Em uma panela média, leve o leite e o macarrão para ferver em fogo médio. Cozinhe por cerca de 20 minutos, mexendo sempre e certificando-se de que o leite não ferva. Uma vez que o macarrão esteja al dente, retire do fogo e adicione o queijo. Mexa até derreter. Se você gosta um pouco mais cremoso, você pode adicionar mais leite. Adicione sal a gosto.

Bolo cítrico cremoso

*Receita do site Better Recipes

Ingredientes

1 mistura de bolo branco pronta

1 iogurte grego sem gordura

1 xícara de suco de laranja

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o bolo, o iogurte grego e o suco de laranja. Inclua as raspas de uma laranja, se desejar. Despeje a massa em uma panela untada. Asse a 350º por 30-33 minutos. Fatie em 9 pedaços. Decore com um pouco de açúcar em pó e casca de laranja, se desejar.

Brigadeiro de copo

*Receita do site Ana Maria Braga

Ingredientes

2 latas de leite condensado

2 colheres de sopa de manteiga

150g de chocolate meio amargo picado

Modo de preparo

Leve o leite condensado com a manteiga ao fogo baixo, mexendo sempre, por cerca de 8 minutos ou até encorpar. Fora do fogo, adicione o chocolate e misture bem até derreter. Distribua em copinhos ou potes e deixe esfriar. Se desejar, decore com morangos e leve para gelar antes de servir.

Brownies de nutella

*Receita do site Kirbie’s Cravings

Ingredientes

1 1/4 de xícara de Nutella

2 ovos grandes

1/2 xícara de farinha de trigo

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 350 °. Unte uma assadeira de metal. Adicione todos os ingredientes em uma tigela grande e misture até que a massa esteja lisa. Despeje na assadeira e alise a parte superior com uma espátula. Asse por cerca de 15 minutos até que o palito inserido saia limpo. Tenha cuidado para não assar muito tempo, caso contrário, os brownies secarão. Deixe os brownies esfriarem.

Cheesecake

*Receita do site Ana Maria Braga

Ingredientes

5 ovos (claras e gemas separadas)

200g de chocolate branco derretido

200g de cream cheese

Modo de preparo

Leve as claras ao freezer por 20 minutos. Misture o chocolate derretido com o cream cheese e acrescente as gemas peneiradas. Na batedeira, bata as claras em ponto de neve firme e incorpore delicadamente ao creme de chocolate. Despeje em fôrma redonda (20 cm de diâmetro x 7 cm de altura) com um disco de papel-manteiga no fundo e uma tira de papel-manteiga na lateral (deixe uma sobra de 3 cm acima da borda), ambos untados.

Leve ao forno médio preaquecido (170°C), em banho-maria (use água quente), por 20 minutos. Abaixe a temperatura para 150°C e deixe por mais 20 minutos. Desligue o forno e, sem abrir a porta, mantenha a cheesecake lá dentro por mais 20 minutos.

Retire do forno e deixe esfriar completamente antes de desenformar, decorar a gosto (açúcar de confeiteiro polvilhado, por exemplo) e servir.

Cookies de Nutella

*Receita do site Bigger Bolder Baking

Ingredientes

1 xícara (150g) de farinha de trigo

1 xícara (240g) Nutella

1 ovo grande

Modo de preparo

Aqueça o forno a 180 ° C e forre uma assadeira com papel manteiga. Adicione a Nutella, farinha e ovo a uma tigela grande. Misture até ficar homogêneo. A mistura irá formar uma massa grossa, mas deve estar úmida o suficiente para fazer bolinhas. Com as mãos, enrole cerca de 2 colheres de sopa de massa em bolas. Coloque os cookies em sua assadeira e alise-os levemente com as pontas dos dedos ou com o fundo de um copo.

Asse por 8-10 minutos, até que estejam cozidos em torno das bordas e ainda um pouco macio no meio. Deixe os biscoitos assentarem na assadeira por 5 minutos e depois esfriar.

Leia também: Conheça a dieta que está em alta por proteger o cérebro e o coração

+ 8 ideias de lanches antiestresse para levar ao trabalho

Siga CLAUDIA no Instagram