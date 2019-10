Duas receitas fáceis com flor de sal de dar água na boca

Quem acompanha a novela A Dona do Pedaço viu que, no capítulo de terça-feira (15), Maria da Paz foi eliminada do reality show fictício Best Cake após sua receita de bolo, designada para ser com “flor de sal”, ter sido sabotada por outra participante.

Desde então, as buscas no Google pela especiaria saltaram 2.100% em 24 horas, ficando entre os termos mais aquecidos do país. As principais buscas questionavam o que era flor de sal e como usá-la em receitas.

A flor de sal é formada por vários cristais que se formam na superfície da água do mar. Para ficar desta forma, a especiaria necessita de uma combinação específica das condições atmosféricas, da temperatura e da alta radiação solar e do vento suave.

Pensando nisso, a equipe de CLAUDIA separou duas saborosas receitas com a especiaria – uma entrada e uma sobremesa – para você complementar uma refeição especial! Confira:

Massinha de queijo de cabra, alecrim e flor de sal

Arroz-doce com caramelo e flor de sal

