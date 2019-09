5 receitas com gim-tônica, o destilado do momento

A convite de CLAUDIA, o bartender Rafael Minghini, do Periquita & Gin Club, em São Paulo, traz um mix de sabores inusitados com gim-tônica, a bebida destilada queridinha do momento. Confira:

Confira a seleção de gins nacionais e importados feita por Adriana Pino, eleita a melhor bartender brasileira do ano passado.

1. Amázzoni Rio Negro, nacional, com 51% de teor alcoólico, R$ 179*

2. Virga, nacional com cachaça de alambique, zimbro, coentro e pacová, R$ 109*

3. Amázzoni, artesanal, R$ 118*

4. Monkey 47, de origem alemã, R$ 299,99*

5. Vitória Régia, nacional, orgânico, R$ 85*

*Preços consultados em agosto de 2019. Sujeito a alteração.

