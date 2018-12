Considerada por muitos a época mais esperada do ano, o Natal nos remete inúmeros bons sentimentos! E além do clima de solidariedade e pensamentos positivos, é impossível não lembrar da iguaria mais aguardada de todas: o panettone.

Para você que não abre mão de devorar o doce natalino, sabe como todos os anos as marcas preparam novidades deliciosas. Do clássico panettone de frutas ao extravagante chocottone recheado, confira 24 lançamentos de panetone para o Natal 2018!

1. Casa Bauducco: Chocottone Pistache (770g) – R$ 89,90

2. Bauducco: Chocottone Snickers (500g) – R$ 19,79

3. Nestlé: Frutas Especiais Cranberry e Chocolate Meio Amargo (400g) – R$ 25,40

4. Arcor: Panettone de Petit Gateau (530g) – R$ 21,99

5. Amor aos Pedaços: Panettone Bicho de Pé para decorar (500g de panettone com massa lisa) – R$ 79,80

6. Ofner: Panettone Red Velvet (1kg) – R$ 93,90

7. Outback: Chocottone Thunderttone (800g) – R$ 59,90

8. Cacau Show: Panettone Petit Gâteau (620g) – a partir de R$ 49,90

9. Kopenhagen: Panettone Língua de Gato Exagero (1,5k) – R$ 119,90

10. Kopenhagen: Panettone Língua de Gato Avelã (900g) – R$ 89,90

11. Chocolates Brasil Cacau: Panettone Churros (590g) – R$ 39,90

12. Lindt: Panettone Com Recheio de Avelã e Cobertura de Gianduia (1 kg) – R$ 119,90

13. Dolce & Gabanna: Panetone com pistaches da Sicília (1kg) – R$ 479, à venda no Eataly São Paulo

14. Empório Santa Maria: Panettone Castanhas e cobertura glaceada (750g) – R$ 79,90

15. Qualitá: Panettone Gotas de Chocolate (400g) – R$ 8,99, à venda nas redes Extra e Pão de Açúcar

16. Great Value: Panettone Trufado (500g) – R$ 17,28, à venda nas lojas físicas do Walmart

17. Starbucks: Panettone Café Latte (750g) – R$ 75

18. Tess Kitchen: Chocotone Fit sem glúten – 500g (R$ 68) e 1Kg (R$ 118)

19. Casa Suíça: Panettone com Gotas de Chocolate ao Leite (550g) – a partir de R$ 15,99

20. Chocolateria Brasileira: Chocottone Pérola Negra (700g) – R$ 115

21. Chocolat du Jour: Choco Choco Pane (325g) – R$ 89

22. Sodiê: Panettone Brigadeiro Nestlé (700g) – preço sob consulta

23. Panco: Panettone integral damasco e uva-passa (400g) – R$ 21,90

24. Mercadinho Dalva e Dito: Panettone com Frutas brasileiras (500g) – R$ 50

