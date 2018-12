Com a chegada do Natal é impossível não entrar no clima de boas festas! Já começamos a fazer aquela reflexão sobre o ano que passou, a pensar nas delícias da ceia e, é claro, nos presentes!

Mas com a falta de tempo e até criatividade, às vezes fica difícil pensar em tantos presentes para os amigos e família – e que ainda caibam no bolso!

Sendo assim, preparamos uma vitrine com 18 ideias de presentes de Natal para mulheres, que vão te inspirar a comprar presentes lindos para as amigas e familiares e, quem sabe, te render uma ideia de presente para si mesma!

Confira:

1. Foreo: Kit de Natal (contém um LUNA Mini 2 e o compacto LUNA Play) – R$ 799

2. Mondial: Secador de Cabelos Chrome Pink – R$ 139,90

3. Océane: Esponja de Limpeza Facial – R$ 26

4. O Boticário: Combo Coffee Woman Seduction: Des. Colônia + Loção Hidratante Corporal – R$ 139,84

5. MAC: Batom Holiday – R$ 93

6. Sephora: Trio Contour Iluminador E Bronzer Microsmooth Baked Sculpting Trio – R$ 139

7. Saraiva: Aprendizados – Minha Caminhada Para Uma Vida Com Mais Significado – Gisele Bündchen – R$ 44,90

8. Extra: Quadro Decorativo Shepherd ll – R$ 37,99

9. Amaro: Colar Resina Geométrico – R$ 69,90

10. Anacapri: Sapatilha Slingback Nó Alga – R$ 139,90

11. Renner: Saia Midi Plissada – R$ 199,90

12. Amaro: Maiô Basic Decote Costas – R$ 159,90

13. Evino: Mirante Leve 2016 – R$ 24,90

14. Cravo & Canela: Rasteira Nó Coral – R$ 74,99

15. Santa Lolla: Bolsa Mini Bag Matelassê Alça Corrente Feminina Coral – R$ 159,99

16. Quem Disse Berenice?: Batom Líquido Mate 5,6Ml Coralili – R$ 29,90

17. Americanas: Quadro Abstrato Escandinavo Montanhas Salmão – R$ 147

18. Artlux: Carteira Feminina com Espelho – R$ 76

Leia também: 16 sugestões de presentes gourmet para quem ama comer bem

+ Shoppings permitem pets a tirarem foto com Papai Noel