Empadão cremoso de milho

Calorias: 407 por porção

Categoria: Torta salgada e quiche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 12 colheres (sopa) de de margarina

. 1 1/4 de xícara (chá) de leite

. 1 ovo

. 2 3/4 xícaras (chá) de farinha de trigo

. 3 latas de milho verde

. 1 cebola picada

. 2 colheres (sopa) de margarina

. 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

. Sal a gosto

Modo de preparo

1. Prepare a massa: em uma tigela, coloque 10 colheres (sopa) de margarina, 1/4 de xícara (chá) de leite, o ovo e sal (se necessário).

2. Aos poucos, junte 2 1/2 xícaras (chá) de farinha. Misture com a ponta dos dedos até obter uma massa lisa. Faça uma bola.

3. Prepare o recheio: no liquidificador, bata metade do milho com a água da conserva.

4. Refogue a cebola em 2 colheres (sopa) de margarina. Junte o restante da farinha e do leite. Misture bem.

5. Ponha o purê, o milho e o queijo. Tempere e reserve.

6. Com a massa, forre o fundo e as laterais de uma forma média de aro removível.

7. Recheie, decore e asse até dourar.