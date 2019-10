Aprenda cinco receitas de Bao, o pãozinho típico de Taiwan

Novo queridinho gastronômico, o bao é um pãozinho feito no vapor recheado com carnes e vegetais. Típico da culinária taiwanesa, é impossível comer um só. No recém-inaugurado Mapu, em São Paulo, o chef Caio Yokota e o dono, Duilio Lin, servem versões vegetariana e até doce, além de cardápio com outros pratos da região. Confira:

