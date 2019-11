Zucatelli volta à Record para comandar ‘Balanço Geral’

A Record TV revelou nesta segunda-feira (4) que o novo apresentador do Balanço Geral Manhã será o jornalista Celso Zucatelli.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

A notícia foi divulgada em uma nota à imprensa. O retorno de Celso ocorre depois de quatros anos após sua saída, junto com Edu Guedes. Na época, o jornalista era apresentador do Hoje em Dia, ao lado de Chris Flores e Edu.

Após a saída da emissora, Celso foi para a RedeTV!, emissora em que apresentou o programa vespertino Melhor Pra Você por quase três anos. Em abril, o apresentador ganhou uma nova casa: a TV Gazeta. Porém, em 19 de julho, ele estava fora da telinhas, já que a emissora cancelou os programas De A a Zuca e o Todo Seu, comandado por Ronnie Von

Leia também: Impressionante! Saiba quanto os famosos cobram de cachê

+ Angelina Jolie é retirada de set de gravação por causa de bomba

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?