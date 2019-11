Impressionante! Saiba quanto os famosos cobram de cachê

Todo mundo sabe que as celebridades cobram por presenças em eventos e até por posts em redes sociais. Leo Dias, do UOL, compartilhou quais são os valores cobrados por alguns dos principais e mais rentáveis famosos brasileiros em sua coluna.

Segundo as informações mais recentes da Rich List, Caio Castro, por exemplo, cobra cachê de R$ 80 mil para presença VIP em eventos e camarotes. Em seu Instagram, cada publicidade custa a partir de R$ 500 mil. Já Bruna Marquezine tem o cachê inicial de R$ 100 mil, porém, se a marca agregar valor ao seu nome, o valor pode cair pela metade.

Quando a celebridade está participando de alguma produção de sucesso no momento, o valor pode aumentar. É o caso de Paolla Oliveira, Juliana Paes e Grazi Massafera, as duas primeiras no ar em A Dona do Pedaço e a última em Bom Sucesso. Elas cobram no mínimo R$ 150 mil por publicação.

De acordo com Leo Dias, uma das poucas famosas que ainda comparece a eventos sem cobrar é Cleo, que busca criar laços para sua carreira musical.

