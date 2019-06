Fofura: Xuxa posta foto com Zoe e faz declaração à pequena

View this post on Instagram

Como pode ser tão apetitosa? Como pode ser tão simpática? Como??? Essa Zoe corre o risco de alguém apertar e machucar… e as pernas? Sério, é muito difícil vc conhece la e não se apaixonar , imagino como deve ser difícil pra Sabrina e Duda sair pra trabalhar… eu não sei como conseguem . Deixando claro que já sei onde mora e vou querer ver mais vezes.Qualquer problema disque X baba quase perfeita as suas ordens. @sabrinasato