William, Kate e os filhos podem ficar de fora do Natal da rainha este ano

O príncipe William, Kate Middleton e seus filhos não devem passar o Natal com a Rainha Elizabeth II e o príncipe Philip neste ano. Isso por um motivo com o qual, provavelmente, muitas famílias irão se identificar: as crianças são consideradas riscos para os bisavós, que estão entre as pessoas mais suscetíveis a terem complicações pela Covid-19, devido à idade.

Assim como o resto do Reino Unido, a monarca de 94 anos e o duque de Edimburgo, de 99 anos, serão obrigados a passar o Natal com não mais que dois outros núcleos familiares. Isso significa que a tradicional festa em Sandringham está fora de questão, de acordo com as regras estipuladas pelo parlamento britânico.

O casal está na faixa de maior risco para o coronavírus e até agora foi cuidadosamente protegido pelo que ficou conhecido como “bolha de HMS”, formada por uma equipe da realeza muito reduzida. Além disso, Philip tem problemas de saúde pré-existentes, que o levaram a ser internado no Natal do ano passado.

No entanto, não há uma decisão final sobre como será o Natal da Família Real britânica. Fontes reais reconheceram, ao The Telegraph, que fatores como a idade da monarca e a relativa fragilidade do casal serão levados em consideração. Segundo o jornal britânico, os médicos do Palácio de Buckingham aconselharão a Rainha sobre o melhor caminho a seguir e a decisão será tomada após consultar todos os membros da realeza.

“Eles vão resolver as coisas entre eles; será sobre o que é prático”, disse uma fonte ao The Telegraph, acrescentando que os riscos potenciais em torno de crianças que se misturam com outras na escola seriam “claramente” levados em consideração.

Continua após a publicidade

De acordo com as regras impostas pelo parlamento britânico, três famílias que moram na mesma casa podem passar o Natal juntas, mas não devem sair dessa “bolha”. Ou seja, não podem passar a data festiva com outro grupo de familiares ou amigos.

William e Kate devem optar por passar o Natal com a família Middleton, em Berkshire, diferentemente dos últimos três anos em que celebraram a data com a rainha. Pelas regras, um dos irmãos de Kate – Pippa Matthews e James Middleton – não poderão se reunir com eles no Natal.

Já a Rainha Elizabeth poderá escolher passar a ceia com Príncipe Charles e a Camilla Parker, o que significaria que a duquesa não poderá ver seus filhos e netos. A monarca ainda pode convidar sua filha, a princesa Anne, ou o príncipe Andrew, porém ambos possuem filhos adultos, com quem devem escolher passar o Natal.

O mais provável é que a Rainha convide seu filho mais novo, Edward, e a esposa Sophia, para celebrar a data com seus netos, Lady Louise Windsor e o visconde Severn.

O que é mieloma múltiplo e como tratá-lo