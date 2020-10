Como o príncipe Charles quase arruinou a coroação da rainha Elizabeth

Atualizado em 23 out 2020, 16h39 - Publicado em 24 out 2020, 14h00

Por Da Redação - Atualizado em 23 out 2020, 16h39 - Publicado em 24 out 2020, 14h00

Era 2 de junho de 1953 e o mundo inteiro havia parado para assistir à cerimônia de coroação da rainha Elizabeth. O que ninguém imaginava é que, nos bastidores, um pequeno príncipe Charles estava colocando em risco a realização do que viria a ser o maior acontecimento midiático da época e o primeiro desse tipo a ser televisionado.

Quem conta a história é Lady Anne Glenconner, uma das convidadas do evento, no podcats My Life in Seven Charms, da joalheira britânica Annoushka Ducas.

Questionada se, no papel de uma das damas da coroação, havia experimentado a magnífica Coroa Imperial do Estado usada pela Rainha naquele dia, Lady Anne negou veementemente. “Eu não me atreveria a tocá-la. Não, não, era completamente sagrada.”

Aos quatro anos, porém, o príncipe Charles não pensava desse modo. Lady Anne revelou que, em determinado momento, Elizabeth retirou a coroa e a colocou sobre uma mesa, atraindo a atenção do filho mais velho, que imediatamente correu e agarrou o adorno.

“Nós pensamos que ele iria derrubá-la. Pensamos: ‘meu Deus, isso seria um mau presságio’. Mas, felizmente, acho que minha mãe, sendo uma das damas de companhia, a tomou dele e levou para outro lugar”, relembrou.

Ainda no bate-papo do podcast, Lady Anne contou que a Rainha passou dias usando a coroa antes do grande dia, para praticar. “Ela costumava usá-la enquanto estava escrevendo cartas. Acho que o príncipe Charles fala que se lembra de entrar no cômodo, vê-la e perguntar por que ela estava usando a coroa. E ela disse que estava praticando.”

Feita em 1937, a coroa pesa pouco mais de 1 kg e contém algumas das joias mais preciosas do mundo, sendo adornada com 2868 diamantes, 17 safiras, 11 esmeraldas, 269 pérolas e quatro rubis.

Tamanha exuberância tem seu custo e não estamos falando de dinheiro: em um documentário, a Rainha Elizabeth já revelou que, devido ao peso do acessório, é impossível abaixar a cabeça enquanto o usa.

“Não se pode olhar para baixo para ler o discurso, é preciso levantar os papeis. Se você abaixar a cabeça, seu pescoço pode quebrar”, disse a monarca. “Então existem algumas desvantagens nas coroas, mas, fora isso, elas são bem importantes.”

