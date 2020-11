Aborto: Família Real está arrasada e irmão de Lady Di se pronuncia

Tio do príncipe Harry, Charles Spencer disse ontem que não consegue nem imaginar a agonia de um casal que perde um filho por aborto espontâneo. Falando a um talk show britânico, Charles concordou com que trata-se de algo terrivelmente triste. Ontem, Meghan Markle publicou um relato franco e emocionado sobre o aborto natural que sofreu em julho. (Leia o relato aqui).

‘I can’t imagine the agony for any couple of losing a child in this way’.

Prince Harry’s uncle, Charles Spencer, shares his condolences following the news that Meghan Markle suffered a miscarriage in July this year.

Watch in full ➡️ https://t.co/vn8NeFi106 pic.twitter.com/55Eg6rFdNP

