Viviane Araújo celebra seus 44 anos com look diferentão

Viviane Araújo celebrou seus 44 anos com a família e os amigos e surpreendeu na escolha do look, criado pela própria atriz. A festa aconteceu no último domingo (24), na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Foi a artista quem comprou o tecido, desenhou o conjunto e levou a ideia até o costureiro. Uma saia de tule bege transparente, com detalhes super delicados em preto, combinando com o top de alças bem fininhas foram as escolhas da aniversariante.

É possível ver, ainda, uma fenda poderosíssima na lateral da saia, que revela um pouco mais das pernas de Viviane, além de seu salto nude. Uma hot pants coladinha compõe o look e não permite que a parte de baixo fique completamente transparente.

O visual ainda combinou com a decoração de Katia Fonseca. Os tons predominantes na festa eram azul e rosa gold (rose), e o tema principal era o floral, que também ornou com a estampa da saia. Até a mãe da aniversariante acabou entrando no tema, com um vestido longo florido.

A festa contou com churrasco e muito samba, uma das grandes paixões de Viviane. As lembrancinhas, inclusive, ficaram por conta da marca que fez parceria com a atriz durante o Carnaval. Cada convidado, no final, ganhou um pequeno kit de maquiagens.

