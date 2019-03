Claudia Rodrigues está internada e não reconhece a filha

A atriz Claudia Rodrigues, 47, passou mal e foi internada no Rio. Segundo sua empresária, o estado dela é crítico. “Ela não está nada bem, não reconhece nem a filha nem a mim. Está sem força e não fica em pé, nem anda”, disse Adriane Bonato à revista “Quem”. Claudia Rodrigues é mãe de Isa, de 16 anos, fruto do relacionamento com Brent Hieatt.

Claudia foi diagnosticada em 2000 com esclerose múltipla.

Amigos estão pedindo nas redes sociais que seja feita uma corrente de orações neste sábado (23), às 18h, pela recuperação da atriz.