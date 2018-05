As viagens de lua de mel da realeza não são tão incríveis assim

Quando um casamento real é anunciado, logo vem à mente do público uma festa pomposa e uma lua de mel glamourosa. Mas nem sempre as viagens pós-casamento são divertidas ou têm como destino lugares paradisíacos e exóticos do mundo. Pelo menos não foram essas experiências que alguns monarcas e membros da realeza passaram ao não ter uma lua de mel não tão incrível.

1. Rainha Victoria e Príncipe Albert

É conhecida a história de que a Rainha Victoria não queria delegar funções na época em que se casou. Assim, a monarca e o príncipe Albert, seu esposo, viajaram para a lua de mel por apenas três dias. O casal passou o período de descanso pós festa no Castelo de Windsor, localizado no condado de Berkshire, e perto o suficiente de Londres, onde o casal residia, para que a rainha pudesse se encontrar como seus ministros.

2. Rei George VI e Rainha Elizabeth

Durante um tempo, foi tradição que membros da realeza recém casados passassem sua lua de mel em casas de campo de conhecidos ou familiares no interior da Inglaterra. Este foi o tipo de viagem escolhido pela Rei George VI e pela Rainha Elizabeth, sua consorte. O casal passou um tempo em Polesden Lacey, em Surrey, onde tinham espaço para atividades como partidas de golfe, tênis e longas caminhadas.

3. Rainha Elizabeth II e Príncipe Philip

Em sua lua de mel, a Rainha Elizabeth II e o príncipe Philip instalaram-se, em um primeiro momento, na casa do tio do noivo, o Lorde Mountbatten. A corgi favorita da noiva, Susan, acompanhou o casal. A propriedade do século 18 serviu de hospedaria para os monarcas, que dedicaram um tempo da viagem para realizar caças de cervos. Na segunda fase da lua de mel, Elizabeth e Philip foram para Scottish Highlands, uma região histórica da Escócia, e se hospedaram em Birkhall, uma pequena casa nos de terrenos do Castelo de Balmoral – e que atualmente serve de residência privada para o príncipe Charles e Camilla Parker-Bowles.

4. Conde e condessa de Wessex

Eduardo, filho mais novo da Rainha Elizabeth II, seguiu os passos da mãe e do príncipe Philip, seu pai, e passou a lua de mel em Scottish Highlands com a esposa Sofia. O conde e a condessa de Wessex casaram-se em 1999.

5. Príncipe Charles e Diana Spencer

Em 1981, o príncipe Charles e Diana Spencer casaram-se. Para celebrar o matrimônio, o casal escolheu um local diferente para a lua de mel e rompeu a tradição da família real em não realizar viagens para exterior.

Após um período de descanso em Broadlands, um palácio rural em Hampshire, no interior da Inglaterra, o príncipe de Gales de Lady Di realizaram uma pequena viagem pelos mares Mediterrâneo e Aegean com o barco da Rainha. Em seguida. o casal dirigiu-se à conhecida região de Scottish Highlands, onde se estabeleceram por dois meses.

Apesar dos diferentes locais conhecidos pelos dois e pelo intervalo de tempo dedicado à lua de mel, é sabido que Diana não curtiu muito a viagem. Lady Dia sentia-se muito isolada, sem ter com quem conversar nos momentos em que Charles realizava longas caminhadas pela propriedade em Scottish Highlands .

6. Príncipe Andrew e Sarah, duque e duquesa de York

O local escolhido pelo príncipe Andrew e a esposa Sarah para a lua de mel foi acertada: o arquipélago de Açores, em Portugal, muito conhecido por sua beleza natural.

O que deu errado na viagem foram as imposições da Rainha Elizabeth II, mãe do noivo, que acabou desagradando Sarah.

Em sua autobiografia, a duquesa relata um episódio da viagem em que o primeiro jantar do casal foi o único momento em que puderam realizar uma refeição sozinhos. “Depois disso, Andrew convidou oficiais para se juntarem a nós; isso era o que a Rainha queria, isso era o que ele achava que era esperado. Eu dizia para ele que não precisava daquilo, que ele podia estar apenas comigo, mas…”

Andrew e Sarah casaram-se em 1986 e atualmente não estão mais junto, tendo assinado o divórcio em 1996.

7. Príncipe Charles e Camilla Parker-Bowles

Assim como em seu primeiro casamento, o príncipe Charles optou por uma viagem simples para o interior do país ao se casar com Camilla Parker-Bowles. O casal passou cerca de duas semanas na residência oficial do herdeiro da coroa britânica, Birkhall, junto a amigos e familiares.

