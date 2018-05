Como Charlotte roubou a cena nos bastidores do Casamento Real

A princesa Charlotte roubou a cena durante o casamento de Meghan Markle e do príncipe Harry, no último sábado (19), pois além de esbanjar simpatia como dama de honra, a pequena assumiu o controle das outras crianças que faziam parte do cerimonial.

“Havia uma garota que queria ir e ela disse: ‘Não, você não pode ir ainda. Temos que esperar até que nos chamem’, relatou um convidado do casamento à People. A princesa estava acompanhada de sua babá, Maria Teresa Turrion Borrallo, que a ajudou a manter todos na fila.

O truque usado pela babá para controlar as crianças foi a distribuição de doces. “Eu estava sentado bem na frente de Maria e ela estava subornando a dama de honra mais nova com Peppa Pig e Smarties (confeitos recheados com chocolate), o que foi muito engraçado”, acrescentou o convidado.

Charlotte é experiente em casórios, já que no ano passado, também foi dama de honra no casamento da tia Pippa Middleton com James Matthews.

