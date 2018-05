Meghan Markle: especialista analisa o que mudou na linguagem corporal dela

Meghan Markle sempre esteve sob os olhos do público, mas agora que entrou para a Família Real britânica ela é observada pelo mundo todo. Segundo a especialista em linguagem corporal Traci Brown, isso fez com que Meghan já mudasse seu comportamento.

Para a Cosmopolitan, Brown disse que a Duquesa de Sussex está um pouco mais coberta, um pouco mais recatada e um pouco mais polida do que ela era antes de se casar com o Príncipe Harry. Confira as mudanças observadas pelas especialista:

Ela está mais confortável

–

–

O que Brown mais notou na mudança de comportamento da Duquesa foi o quão mais confortável ela está desde que entrou para a Família Real. “No passado, quando a vemos sozinha, há sempre um sorriso no rosto, claramente ela está confortável no centro das atenções. Mas quando ela está com Harry, esse sorriso é mais relaxado”, diz a especialista.

2. Ela está com uma postura mais contida

–

–

Até mesmo quando está de pé Meghan assumiu uma característica diferente: nas fotos em que ela está sozinha, fica com as pernas cruzadas, em uma pose mais sensual; agora, ela adotou uma postura mais conservadora, com as mãos em frente ao corpo, em vez de ficar de lado.

3. Ela mostra mais proximidade

–

–

Nas fotos em que posa com Harry, Meghan demonstra que tem uma relação bem mais próxima com ele. “Ela é muito ligada a ele”, afirma Brown. “Ela está sempre com as mãos nele. É muito mais conexão do que as casuais que vemos em outras fotos com seus amigos.”

4. Ela tem aprendido a etiqueta real

–

–

Em fotos antes de se tornar da realeza, Meghan aparece muitas vezes com as pernas cruzadas. Nos cliques mais recentes ela escolheu por cruzar apenas seus tornozelos, assim como Kate Middleton. “Isso é mais o que a etiqueta real manda”, segundo Brown. Na Inglaterra, as mulheres da Família Real devem manter os joelhos e os tornozelos bem unidos, enquanto as pernas se inclinam para o lado.

5. Ela está se adaptando ao novo ambiente

–

A especialista observou que, quando Meghan é colocada em certos ambientes mais sérios, ela é ótima em adaptar sua linguagem corporal para refletir seu entorno. Durante uma viagem para Nottingham Academy, uma escola de prestígio, Markle adotou uma “maneira muito conservadora, correta e adequada de se sentar”.

6. Ela ainda continua verdadeira consigo mesma

–

Em situações variadas, como um jogo ou uma viagem, ela não é superformal e ainda adora mostrar sua personalidade. Brown diz que Meghan tem bastante flexibilidade para ser ela mesma.

Leia também: O que Meghan não pode mais fazer depois que entrou para a Família Real