Veja quais famosos devem se casar em 2024

O amor está no ar… No último ano, vários casais de celebridades deram um passo a mais no relacionamento e se tornaram noivos. Tanto nacionais quanto internacionais já deram check em clichês românticos, como o pedido de casamento de joelhos, a foto da aliança e as diversas declarações nas redes sociais. Para seguir acreditando no amor, preparamos uma lista com famosos que devem casar em 2024.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi

A atriz conhecida por seu papel como Onze em “Stranger Things” está noiva de Jake Bongiovi, filho do cantor Bon Jovi, desde abril do ano passado.

Uma curiosidade divulgada por Millie é que ela foi pedida em casamento com um anel que pertenceu à sua mãe. Muito fofos, né?

O casamento foi confirmado para este ano, e Matthew Modine, seu colega de elenco em “Stranger Things”, deve oficializar a união.

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares

A atriz foi pedida em casamento pelo empresário durante uma viagem a Dubai em 2023, e o anel de diamantes que teria selado o compromisso chamou a atenção nas redes sociais.

Com isso, é bastante provável que o casal suba no altar ainda em 2024.

Isis Valverde e Marcuz Buaiz

Poucos meses depois de anunciarem o namoro, a atriz e o empresário assumiram o noivado. Marcuz foi casado com Wanessa Camargo por 17 anos, e o relacionamento terminou em junho de 2022.

Isis Valverde também já foi casada, com o modelo André Resende, e se separou em fevereiro do mesmo ano. Será que eles oficializam em breve? Acreditamos que sim.

Demi Lovato e Jordan Lutes

No ano passado, a cantora Demi Lovato usou o seu Instagram para confirmar que está noiva de Jordan Lutes. Eles tornaram a relação pública em 2022.

Ed Westwick e Amy Jackson

O ator, que ficou conhecido por seu papel em “Gossip Girl”, ficou noivo neste ano e seu pedido fez barulho nas redes sociais.

Em um cenário todo romântico em uma estação de esqui de um município suíço, ele fez o pedido de joelhos e com as montanhas como pano de fundo. As fotos parecem que saíram de um filme.