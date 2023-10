Como término de famosos afeta nossa noção de romance?

Setembro foi o mês dos términos entre os casais famosos! Desde a separação de Sandy e Lucas Lima à de Luísa Sonza e Chico Moedas, a internet lamentou cada término como se fosse o próprio, relembrando os melhores momentos de cada casal e trazendo a clássica frase de “se eles terminaram, o que será de mim?”. É uma pergunta inquietante que leva a internet a se questionar se o amor verdadeiramente existe, mas por que sofremos com tanta emoção ao ver nossas celebridades favoritas se separando?

“As pessoas podem se identificar com esses casais ou projetar seus próprios desejos e aspirações neles. Isso cria um senso de conexão emocional, já que as pessoas podem ver seus próprios sonhos e fantasias refletidos nesses famosos”, explica Nayana Ribeiro (@psico.nayana), psicóloga de relacionamentos.

Os sentimentos de decepção e desilusão amorosa, de alguma forma, parecem fazer parte dos corações de pessoas que sequer conhecemos o casal, e ao expor os limites de sua privacidade, o fim desse amor logo afeta milhares de pessoas. Mas será que essa desilusão se prende apenas ao mundo virtual e nossa noção de romance permanece a mesma? Entenda a seguir:

Por que ficamos tristes com o término de famosos?

É inegável que vivemos na era do amor aos famosos. Independentemente dos seus gostos musicais ou da sua personalidade, existe algum que faz o seu coração ficar emocionado e querer saber tudo sobre – investigamos até o mínimo detalhe. “A nossa tendência em ficar investidos nos relacionamentos de casais famosos pode ser explicada por diversos motivos psicológicos e sociais, por exemplo, a identificação e projeção, pois as celebridades muitas vezes representam modelos de sucesso, beleza e felicidade”, conta a especialista.

Portanto, acompanhar o relacionamento dessas celebridades funciona como uma forma de entretenimento e escapismo da rotina diária e dos relacionamentos corriqueiros, afinal, são poucos os casais que estão nos holofotes da mídia e contam ao seu público cada pequena discussão ou desentendimento. É claro, aqueles “baques” no caminho são extremamente comuns e inevitáveis, sendo essenciais para o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, mas eles não contribuem para a glamorização da vida desses casais famosos. Nós queremos saber tudo sobre seus dates, filhos, pedidos de casamento, mas não gostaríamos de saber de cada vez que um casal famoso discute sobre quem deve lavar a louça da próxima vez.

Mas não se sinta culpado por isso! A psicóloga especialista em relacionamentos explica que esse investimento em casais de celebridades se torna, de certa forma, natural diante da quantidade de notícias e posts que revistas, jornais e portais de fofoca fazem sobre eles, proporcionando uma distração das nossas preocupações cotidianas. Afinal, quem não se viu bombardeado por vídeos e posts sobre o anúncio da traição de Chico Moedas? Ou também o crescimento de postagens sobre futebol americano após os rumores de relacionamento de Taylor Swift com o Travis Kelce.

Nayana conta que a tristeza pelo fim destes relacionamentos vem da experiência vicária, que seria acompanhar a vida de casais famosos, permitindo que as pessoas vivam uma conexão através dos altos e baixos desses relacionamentos sem realmente estar envolvidos neles e terem alguma responsabilidade afetiva. “Porém, é importante sabermos que o grau de investimento emocional varia de pessoa a pessoa”, esclarece.

“Não acredito mais no amor”: A desilusão nesses términos

Com o investimento nesses laços, o fim acaba gerando uma certa desilusão no romance, afinal, como é que um casal tão perfeito pode chegar ao fim, não é mesmo? “Os relacionamentos de celebridades são idealizados como contos de fadas, e seu término pode quebrar essa idealização. Isso pode nos fazer questionar se o romance verdadeiro existe ou se é possível manter um relacionamento feliz em longo prazo. Além disso, esses términos frequentemente envolvem drama, traição e escândalos, o que pode levar as pessoas a se tornarem mais céticas e desconfiadas em relação aos relacionamentos em geral”, aponta Ribeiro.

Com isso, quando casais famosos tidos como referências românticas se separam, pode afetar as expectativas das pessoas sobre o que é considerado um relacionamento bem-sucedido, além de impactar nossa compreensão do que constitui um relacionamento saudável. Quando eles terminam, isso pode fazer com que as pessoas se questionem se o amor verdadeiro realmente existe. “As pessoas podem acabar comparando seus próprios relacionamentos com os dos famosos, o que pode criar sentimentos de inadequação ou insatisfação. E ao vê-los falhar podem sentir que seus próprios relacionamentos têm menos chances de sucesso”, conta a psicóloga.

Assim, o término destes casais pode ressoar emocionalmente com as pessoas nas redes sociais, especialmente se eles se sentirem investidos nesses relacionamentos.

É hora de se cuidar!

A verdade é que é inevitável ter informações sobre nossas celebridades favoritas e seus relacionamentos, mas podemos controlar a forma como elas nos afetam na esfera psicológica e romântica. “É importante lembrar que os relacionamentos de celebridades não são representativos de todos os relacionamentos. Eles estão sob intensa pressão da mídia e muitas vezes enfrentam desafios únicos. Nem todo término de relacionamento famoso deve ser visto como uma representação do amor em geral”, acrescenta a psicóloga de relacionamentos.

A profissional esclarece que é importante manter uma perspectiva realista e equilibrada sobre o amor e reconhecer que cada relacionamento é único, com suas próprias dinâmicas e desafios. O término desses casais pode trazer uma dose de realidade à nossa noção de romance, nos lembrando que todos enfrentam desafios e dificuldades. “Também podemos aprender com os erros e desafios enfrentados pelos casais famosos, aplicando essas lições aos nossos próprios, além de nos tornar mais empáticos e humanizando as figuras públicas”, conta Nayana.

Assim, a chave é encontrar um equilíbrio entre o interesse em celebridades e a manutenção de uma expectativa realista sobre a vida e o amor. A especialista recomenda minimizar a exposição à mídia de fofocas, além de escolher cuidadosamente os tipos de conteúdo de mídia que consumimos, focando em informações e entretenimento que promovam seu bem-estar ao invés de alimentar um interesse excessivo. “Outra estratégia importante para cuidar destes impactos na sua vida pessoal e amorosa seria estabelecer prioridades em seus relacionamentos pessoais, além de concentrar-se em cultivar e fortalecer seus próprios relacionamentos”, explica.

E, claro, é sempre essencial ter outros interesses, como hobbies e atividades que te envolvam e distraiam de pensamentos sobre relacionamentos de famosos.

Aprendendo com os términos

Uma forma de aproveitar a crescente – e até inevitável – midiatização dos relacionamentos, é entender os erros nos relacionamentos destas celebridades. “Aprendermos a importância de se comunicar abertamente, ouvir e resolver conflitos de maneira saudável pode ajudar a ter laços mais profundos e duradouros”, recomenda Ribeiro. Por exemplo, escândalos de traição podem destacar a importância da confiança e do respeito mútuo nos relacionamentos.

“E entendermos que relacionamentos bem-sucedidos requerem tempo, atenção e investimento pessoal e do casal, como, por exemplo, em autoconhecimento, para entender melhor o que nós buscamos em um relacionamento, o que nós queremos e precisamos desta relação, quais são os nossos limites, quais são as nossas diferenças e no que podemos nos adaptar ou flexibilizar dentro de um relacionamento e também nos atentar a importância de equilibrar as nossas prioridades”, finaliza a psicóloga.

O fim desses casais, apesar de tristes, devem ser vistos como oportunidade de aprendizado e devemos sempre estar alertas à forma como nos relacionamos com a espetacularização de certas personagens.