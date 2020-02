Uma rosa com amor: Serafina arma falsa gravidez

Serafina inventa uma gravidez para

defender Claude

Foto: Divulgação – SBT

O cerco aperta e Egídio (Carlo Briani) e Nara (Mônica Carvalho) se desesperam, mas ainda tentam se dar bem a qualquer custo. Gurgel (Daniel Uemura) descobre todo o passado criminoso do ex-patrão e o chantageia para voltar ao seu antigo emprego.

A princípio, tudo dá certo, mas é óbvio que o empresário bandido não deixaria passar a oportunidade de praticar outra crueldade, e manda Zé Pistola (Zedú Neves) “dar um jeito” no japonês.

Enquanto isso, Nara se joga nos braços de Claude (Claudio Lins), e faz a família Petroni flagrar o momento, deixando Giovani (Edney Giovenazzi) maluco! Eis que Serafina (Carla Marins), então, com apoio da mãe, Amália (Betty Faria), inventa que está grávida de Claude, para que as fofocas e a desconfiança do casal Smith não estraguem os negócios de seu amado francês.