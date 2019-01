Último ‘Vídeo Show’ da história foi ao ar nesta sexta (11)

View this post on Instagram

Faaaala galera! Poxa, hoje é um dia em que se encerra um ciclo na tv, o ciclo do Video Show. Esse programa, que passava apenas aos sábados, me motivou muito a querer ser ator. Foi quando eu vi como era por trás da tv, me fez entender que aqueles personagens que eu amava assistir, eram na verdade, atores dando vida a outra pessoa. Eu ficava fascinado vendo como eram as câmeras, as luzes, aquele microfone que parecia um poodle, o diretor gritando gravando…. Era aquilo que eu queria pra minha vida. Depois, fiz parte "oficialmente" do programa, apresentando, fazendo reportagens de rua, com o meu quadro "deu a louca no De Luca", que só me deu alegrias. Aprendi muito, ri muito, só tenho coisa boa pra lembrar. Por isso, resolvi fazer minha própria homenagem. kkkkkk Obrigado tvglobo, @zeboninho , @euandremarques , @aanafurtado , @patriciafelix51 , @mlmonaco , Obrigado a todos que fizeram parte da equipe. Obrigado você que nos prestigiou esse tempo todo. Ah! E obrigado Video Show! #videoshowaovivo