Vídeo Show chega ao fim após 35 anos no ar, anuncia Globo

A Globo anunciou, nesta terça-feira (8), que o programa Vídeo Show deixará de ser exibido a partir da próxima sexta-feira (11). A atração chega ao fim após 35 anos no ar. As informações são da coluna de Patrícia Kogut no O Globo.

A partir de segunda-feira (14), a Sessão da Tarde entrará mais cedo, às 14h, e ainda não há informações sobre um novo programa para substituí-lo.

Durante mais de três décadas, os vários quadros se encarregavam de mostrar todos os bastidores da emissora com entrevistas exclusivas dos artistas e quadros inesquecíveis – como o “Falha Nossa”, que reunia os erros de gravação das novelas, e Túnel do Tempo, que relembrava momentos marcantes de produções antigas.