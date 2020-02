Todas querem um homem como o Maradona!

Mário José Paz já conquistou o público feminino

Foto: Renato Rocha Miranda

Devagar, com seu jeito descontraído e afetivo, Mário José Paz, o Garcia (mas pode chamar de Maradona!) de Viver a Vida, conquistou o público, especialmente o feminino. As mulheres veem nele um homem ideal, sensível e protetor. Argentino de Rosário, cidade da província de Santa Fé, ele é tão “gente boa”, como diz Dora (papel de Giovanna Antonelli), que até vem suavizando a folclórica rixazinha que, em geral, brasileiros e argentinos têm por causa do futebol. Gol do Maradona! Ator, dono de uma pousada em Búzios – mesma cidade onde se passa a história de Garcia, Mário é louco por cinema. Participou do filme Se Eu Fosse Você, como o psiquiatra da personagem de Glória Pires, fez o filme cubano Havana, de Gabriel Rettes, e Zenitram, de Luis Barone, que está para estrear na Argentina. No famoso balneário fluminense, ele é mais conhecido como o Mário do cinema. Isso mesmo, ele construiu um cinema em 1994 e promove anualmente um badalado festival na cidade. Quer conhecer um pouco mais sobre esse astro? Pois então, vamos à entrevista:

TITITI – Verdade que você agora é superassediado pelas mulheres?

Mário José Paz – É, sim, elas chegam sem rodeios e me perguntam onde, e de que forma, poderão encontrar um homem como o Garcia (risos).

Na sua opinião, por que o tipo faz tanto sucesso com elas?

Por causa da proteção e do afeto que ele dá a Dora e a Rafaela (Klara Castanho). As mulheres sentem falta desta figura masculina protetora.

Como define o Garcia?

Ele não tem vergonha de amar. É uma figura típica de muitos balneários como Búzios, um conquistador solitário e melancólico, que encontrou na Dora e na Rafaela a oportunidade de recuperar algo que perdeu ou nunca teve: uma família.

Você tem algo do Garcia?

Eu fui como ele até encontrar a Ana, (Ana Paz, atriz e produtora) minha mulher, há 22 anos. Temos três filhos: Miguel, de 21, que estuda no Rio, o Francisco, de 17, e Manuela, de 14. E de um relacionamento anterior sou pai de Roberta, 27, que mora em Ibiza, na Espanha.

Você acredita que o Maradona ficará com a Dora?

Ela continuará confusa como sempre, vai enganá-lo, mas penso que ele a perdoará. Acredito que os casais estão se definindo na história. E também a esta altura será difícil tirar a Rafaela dele.

Como é gravar com a Giovanna e a Klara Castanho?

Giovanna é uma profissional excelente e me ajuda bastante. E a Klarinha é um encanto de menina, uma atriz nata. Nossas cenas são inspiradas e transmitem naturalidade porque nos tornamos amigos, há intimidade entre nós.

Como foi parar em Viver a Vida?

Sou ator formado pela Casa das Artes de Laranjeiras, do Rio. Tenho o Cine Bardot em Búzios e junto com a produtora Total Filmes, faço o Búzios Cine Festival (do qual muitos artistas globais participam) há 15 anos. Sou deste universo.

Nossa, que interessante você ter um cinema!

Sim, o fundei em 1994 porque sou um apaixonado por filmes. E tenho também uma pousada aqui em Búzios, onde moro.

Você é argentino… Como decidiu ficar em Búzios?

Búzios para mim só teve mesmo porta de entrada. Há 30 anos cheguei para ficar dez dias e nunca mais saí.

É o primeiro argentino simpático da telinha?

É… Sou do interior, de Rosário, mais genuíno (risos).